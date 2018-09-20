Dere yatağındaki o bina için karar verildi

Rize'de, 2 Ağustos'ta şiddetli yağışın etkisiyle oluşan sel ve heyelanda en fazla zarar gören yerlerin başında merkeze bağlı Muradiye gelirken, beldeye bağlı Kömürcüler köyünde dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina selden hasar görmüş ve bina basında geniş olarak yer almıştı.

15 yıl önce 3 katlı inşa edilen ancak ardından ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahipleri, 'imar barışı' başvurusunda bulunmuştu. Tartışmalara neden olan 7 katlı bina ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bina arazisinin kamulaştırılarak yıkımına karar verdi.

Konuyla ilgili bilgili veren Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, 2 Ağustos'ta beldelerinin de zarar gördüğü selde gündeme gelen dere yatağındaki 7 katlı bina ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kamulaştırma kararı aldığını söyledi. Balcı, binanın yıkılacağını ve dere kenarının yeşil alana dönüştürüleceğini kaydederek “Vatandaşlarla karşılıklı mutabakatı ile anlaşma sağlandı" dedi.

Hasan Fehmi Demir

