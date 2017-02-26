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Dereye uçan araçta bulunan çocuğu arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü 33 yaşındaki Harun Deniz ile 8 yaşındaki oğlu Mustafa Deniz hayatını kaybetmiş, eşi 27 yaşındaki Melek Deniz ise yaralanmıştı. Aynı araçta bulunan 4 yaşındaki Uğur ise henüz bulunamadı.

Dereye uçan araçta bulunan çocuğu arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

26 Şubat 2017 07:01

Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası dereye uçan aynı aileden 4 kişiden ikisi ölmüş biri yaralanmış 4 yaşındaki Uğur isimli çocuk ise derede kaybolmuştu. Balıkesir'den gelen arama kurtarma ekipleri, Jandarma, İtfaiye ve Dursunbey Belediye ekiplerinin başlattığı arama çalışmalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Uzman dalgıçların da destek verdiği çalışmalardan sonuç alınamayınca çalışmalara ara verildi.

Çalışmalar esnasında ekiplerin derenin akıntısının oldukça yoğun olduğu bildirilirken, çalışmaların sabah erken saatlerinde tekrar başlayacağı bildirildi. 

Hüdayi Demirhan

Etiketler: balıkesir, kaza


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