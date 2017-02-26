Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası dereye uçan aynı aileden 4 kişiden ikisi ölmüş biri yaralanmış 4 yaşındaki Uğur isimli çocuk ise derede kaybolmuştu. Balıkesir'den gelen arama kurtarma ekipleri, Jandarma, İtfaiye ve Dursunbey Belediye ekiplerinin başlattığı arama çalışmalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Uzman dalgıçların da destek verdiği çalışmalardan sonuç alınamayınca çalışmalara ara verildi.

Çalışmalar esnasında ekiplerin derenin akıntısının oldukça yoğun olduğu bildirilirken, çalışmaların sabah erken saatlerinde tekrar başlayacağı bildirildi.

Hüdayi Demirhan