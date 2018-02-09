Dergilik, yılın ilk ayında 4.3 milyonluk okuma sayısına ulaşıldı

Dijital yayın platformu 'Dergilik' uygulamasında Ocak'ta 3.4 milyon dergi ve 900 bin gazete okundu ve şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren 460 bin kullanıcı toplamda 4.3 milyon yayına ulaşmış oldu.

Yayın sayısı 500’e yaklaştı

Uygulama, Ocak ayında 40’tan fazla yerel gazete ve bir ulusal gazete, Dergilik’in raflarındaki yerini aldı. Ocak ayında katılan yeni gazete ve dergilerle birlikte, uygulama üzerinden yaklaşık 500 yayın online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi.

Artık küreselleşti

Geçtiğimiz günlerde uluslararası hale gelen ve erişim ağını genişleten uygulama artık kürsel bir marka olarak yurtdışından da indirilip, kullanılabiliyor. Ülke ve dünya gündemini yerel kaynaklardan takip etmek isteyen ama Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları artık uygulamayla hem gazete hem de dergileri mobil cihazlardan tek uygulamayla takip edebiliyor.

Dergilik sosyal medyada

Türk insanına yeni bir okuma alışkanlığı kazandıran uygulama artık sosyal medyadan da takip edilebilir hale geldiği belirtildi.

