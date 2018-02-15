Diğer
Kategoriler

Dergilik'ten yerel gazetelere destek

Türkiye’de dijital yayıncılığın önemli markası Dergilik, her geçen gün uygulamaya dahil olan yerel yayınlarla daha da zengin hale geliyor. Özellikle Anadolu’da yayınlanan yerel gazeteleri okuyucularına ulaştıran uygulama, yerel gazetelerin ürettiği içeriklerin dijital ortamda paylaşılmasına destek oluyor.

Dergilikten yerel gazetelere destek

15 Şubat 2018 11:27

Okuma tutkusuna farklı bir boyut kazandıran Dergilik, dergi ve gazete raflarına yeni yayınlar ekleyerek ülkenin okuma alışkanlıklarına yön vermeyi sürdürüyor. Hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek uygulamada buluşturan uygulama, bölgesel yayınların da okuyucu bulduğu tek dijital platform olarak dikkat çekiyor.

Yerel yayınlara verdiği değerle, Anadolu’nun sesi olan ve bölgesel içerikleri de dijital ortama taşıyan uygulama, farklı şehirlerde yaşayan ama kendi şehrindeki gelişmeleri yakından takip etmek isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. Şu anda 50’den fazla yerel gazete Dergilik platformlarından okuyucularla buluşuyor. Şehirler ve bölgeler bazında yapılan geleneksel yayıncılığı destekleyen uygulama, yayın içeriklerinin ülke geneline yayılmasını ve çok daha fazla kişi tarafından okunmasını sağlıyor.

Tüm operatör kullanıcılarının kullanabildiği Dergilik’te dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye çok sayıda kategoride dergi, ulusal ve yerel gazeteler okunabiliyor. Çok sayıda yayının interaktif olarak okuyucuların beğenisine sunan uygulama sayesinde, okuyucular ilgiyle takip ettikleri yayınların yanında çok fazla ilgi duymadıkları yayınlara da ulaşabilir hale geliyor ve farklı alanlarda özgün içerikleri görsel zenginlik içinde keşfedebiliyor.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç