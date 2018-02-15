Dergilik'ten yerel gazetelere destek

Okuma tutkusuna farklı bir boyut kazandıran Dergilik, dergi ve gazete raflarına yeni yayınlar ekleyerek ülkenin okuma alışkanlıklarına yön vermeyi sürdürüyor. Hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek uygulamada buluşturan uygulama, bölgesel yayınların da okuyucu bulduğu tek dijital platform olarak dikkat çekiyor.

Yerel yayınlara verdiği değerle, Anadolu’nun sesi olan ve bölgesel içerikleri de dijital ortama taşıyan uygulama, farklı şehirlerde yaşayan ama kendi şehrindeki gelişmeleri yakından takip etmek isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. Şu anda 50’den fazla yerel gazete Dergilik platformlarından okuyucularla buluşuyor. Şehirler ve bölgeler bazında yapılan geleneksel yayıncılığı destekleyen uygulama, yayın içeriklerinin ülke geneline yayılmasını ve çok daha fazla kişi tarafından okunmasını sağlıyor.

Tüm operatör kullanıcılarının kullanabildiği Dergilik’te dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye çok sayıda kategoride dergi, ulusal ve yerel gazeteler okunabiliyor. Çok sayıda yayının interaktif olarak okuyucuların beğenisine sunan uygulama sayesinde, okuyucular ilgiyle takip ettikleri yayınların yanında çok fazla ilgi duymadıkları yayınlara da ulaşabilir hale geliyor ve farklı alanlarda özgün içerikleri görsel zenginlik içinde keşfedebiliyor.

