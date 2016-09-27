Derik-Kızıltepe karayolunun Derik ilçesi girişindeki Tepedağ köyü mevkiinde dün 08.30 sıralarında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının asker ve korucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Faruk Darbaş ile Jandarma Uzman Çavuşlar Enes Kaya, Sedat Yıldız ve Mustafa Alparslan şehit olmuştu. Patlamada, 4 asker ile 2 korucu da yaralanmıştı.

Şehitlerden Astsubay Darbaş ile Jandarma Uzman Çavuşlar Kaya ve Yıldız için uğurlama töreni düzenlendi. Selen Kışlası’nda düzenlenen törene, İl Valisi Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, 70. Mekanize Zırhlı Tugay Komutanı Kurmay Albay Altan Er, Alay Komutanı Albay Ahmet Zafer İzci, şehit yakınları ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Tören, şehitlerin naaşlarını katafalka konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından birlik adına konuşma yapan Yüzbaşı Kemal Çetinkol, “Kahraman şehitlerimizin değerli aileleri, şüphesiz ki en kıymetli varlığınızı yitirdiniz. Sizin acınızı ne kadar paylaşsak da hafifletemeyiz. Ancak bizler de en yakınını kaybetmiş olmanın acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Onlar sizin yakınınız olduğu kadar bizim de bir aile üyemizdir. Aramızdan ayrılmış olsalar da onlar, insanoğlunun erişebileceği en yüksek mertebede bulunmaktadır. Vatanımızın kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz, sizi kaybetmiş olmanın verdiği acımız sonsuzdur. Şimdi siz de tüm şehitlerimiz gibi bu vatanın yıkılmaz temelinin harcı oldunuz. Uğrunda can verdiğiniz vatan toprağında al yıldızlı al bayrağın gölgesinde sonsuza dek huzur içinde uyuyun. Kanınızın son damlasına kadar savunmaya ant içtiğiniz emaneti devralıyoruz. Bu emanet sizin ve diğer şehitlerimizin kutsal emaneti olarak ilelebet muhafaza edilecek, asla kirletilmesine izin verilmeyecektir” dedi.

Tören, İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun’un şehitler için dua etmesiyle sona erdi

Törenin ardından Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Faruk Darbaş’ın naaşı memleketi Çorum, Jandarma Uzman Çavuş Enes Kaya’nın naaşı memleketi Konya, Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız’ın naaşı ise memleketi Osmaniye’ye gönderildi.

Aynı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alparslan için ise Diyarbakır’da tören yapılacağı öğrenildi.

Mehmet Salih Keskin - Neriman Çelebi



