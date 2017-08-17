Derine dalarken kulaklara dikkat

Memorial Diyarbakır Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Akdağ, 10 günlük bayram tatilini denize ve havuza girerek değerlendirmek isteyenler için önemli uyarılarda bulundu. Tatilin daha eğlenceli ve keyifli geçmesi için hasta olmayanlara da kulak kontrolünü önerdiklerini belirten Akdağ, “Çünkü kulak kanalında kulak kiri birikimleri oluyor. Bu da su, havuz veya deniz suyuyla temas sonucunda şişiyor ve şiştiği zaman da dış kulak yolunu kapatıyor. Bunun sonucunda da işitme kaybı oluşuyor. İşitme kaybıyla beraber bazen tahriş oluşuyor ve dış kulak iltihabı oluşuyor. Dış kulak yolu iltihabı da özellikle çocuklarda ciddi bir şekilde kulak ağrılarına sebep oluyor” dedi.

Suya girerken kulaklarınızı koruyun

Eczanelerde veya medikalcilerde rahatlıkla bulunabilen sakız gibi dış kulak yoluna bırakılan bir takım tıkaçların olduğunu dile getiren Akdağ, “Bu tıkaçları dış kulak yolu girişine bırakıp suyla temasını önleyerek bir şekilde önleyici bir tedbir almış oluruz. Bazen bu tedbir yeterli olmayabiliyor. Bunların üzerine bandaj şeklinde kulak koruyuculardan takıp rahatlıkla suya girebilirler ve bu şekilde tatillerini de yapabilirler. Ayrıca bu tıkaçlarla beraber dış kulak yolunun bir PH’sı var. Uzun süre havuza veya suya girdiğimiz zaman bu PH etkileniyor. Bazen klor fazla atılıyor veya ölçümü yapılmayan havuzlar oluyor. O zaman kulakta tahrişe bağlı dış kulak yolu iltihabı oluşuyor. Onu önlemek için de havuza veya denize girerken bir veya iki damla folik asitten yapılı bir karışım kulak kanalına bırakarak kulağın PH’sını sağlayarak en azından muhtemel oluşabilecek bir enfeksiyonu önlemiş olacağız. Bu da kulak koruyucu ve bandajlar yanında medikal anlamda önemli bir koruyucu sağlamaktadır” diye konuştu.

“Östaki kanalında problem varsa 1 metreden fazla dalmayın”

Kulak ve burun arasındaki östaki denilen bir kanal olduğuna dikkat çeken Akdağ, şunları kaydetti:

“Bu kanalın insanların yüzde 15-20’sinde gerek uçakla yukarıya çıkarken gerekse suda derinlere inerken orta kulağa bir basınç dinamik etkisi var. Onu da östaki kanalı oluşturuyor. Eğer östaki kanalıyla ilgili bir problem varsa ki bu insanların çoğu bir şekilde orta kulak iltihabıyla ilgili başvuruyorlar. Bunların da özellikle yüzerken 1 metreden fazla derine girmemesini öneriyoruz. Derine gittikleri zaman tubal blokaja bağlı orta kulak enfeksiyonu gelişiyor. Tabi ki yüzecekler ama derine girdikleri zaman mutlaka dikkat etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Kulak burun ve boğazın anatomik olarak bir komşuluğu vardır. Bu östaki fonksiyonuyla beraber burunda bir kemik iriliği, konka hipertrofisi dediğimiz burun eti büyüklüğü veya anatomik bir takım nedenler östaki fonksiyonunun oluşumuna kısmen de olsa katkı sağlar. Biz hastalarımıza derine dalmayın diyemeyiz. Bu anatomik problemlerin de çözümü vardır. Konka küçültme ameliyatları yapılarak kısmen östaki fonksiyonununa olumlu bir katkı sağlayarak yüzme faaliyetlerine katılabilirler.”

Emrah Kızıl