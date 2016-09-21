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Dev alevler korkuttu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan sazlık yangını karayoluna ulaşınca sürücüler metrelerce yükselen alevlerin karşısında zor anlar yaşadı.

Dev alevler korkuttu

21 Eylül 2016 18:45

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir’in Edremit ilçesi Dalya mevkiinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın rüzgarın da etkisiyle Edremit Burhaniye ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan sahil yoluna kadar ulaştı. Metrelerce yükselen alevler bu yolu kullanan sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler hızlı bir şekilde bölgeden geçmeyi tercih ederken bazı sürücülerde yolda beklemeyi seçtiler. Yangına Balıkesir İtfaiye Dairesi Burhaniye ve Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yol kesiminde araç trafiği yangının ardından normale döndü.


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