Dev dalgalara kapılan kuru yük gemisi karaya çıktı

İzmir’den Rusya’nın Rotov limanına gitmek üzere yola çıkan Commoros bayraklı 3150 DWT kapasiteli kuru yük gemisinin dün gece saatlerinde Ereğli açıklarında demirinin kopması sonucu sürüklenmeye başladı. Dalgaların etkisi ile Kdz. Ereğli ilçesi tersaneler bölgesinde karaya oturan gemi ikiye bölündü. Gemide bulunan 12 mürettebat sağ olarak kurtarılırken, gemi de büyük hasar oluştu.

Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı yetkilileri gemiden kurtarılan personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtirken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç

