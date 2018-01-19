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Dev dalgalara kapılan kuru yük gemisi karaya çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde şiddetli fırtına sonrası oluşan dalgalarda sürüklenen Commoros bandralı kuru yük gemisi karaya oturdu.

Dev dalgalara kapılan kuru yük gemisi karaya çıktı

19 Ocak 2018 12:14

İzmir’den Rusya’nın Rotov limanına gitmek üzere yola çıkan Commoros bayraklı 3150 DWT kapasiteli kuru yük gemisinin dün gece saatlerinde Ereğli açıklarında demirinin kopması sonucu sürüklenmeye başladı. Dalgaların etkisi ile Kdz. Ereğli ilçesi tersaneler bölgesinde karaya oturan gemi ikiye bölündü. Gemide bulunan 12 mürettebat sağ olarak kurtarılırken, gemi de büyük hasar oluştu.

Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı yetkilileri gemiden kurtarılan personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtirken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç
 

 

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