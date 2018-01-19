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Dev dalgaların ikiye böldüğü gemideki personel böyle kurtarıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün gece yaşanan şiddetli fırtınada dalgaların kıyıya sürüklediği Commoros bayraklı kuru yük gemisindeki personel itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gemi mürettebatının kurtarma görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.

Dev dalgaların ikiye böldüğü gemideki personel böyle kurtarıldı

19 Ocak 2018 17:02
Dev dalgaların ikiye böldüğü gemideki personel böyle kurtarıldı - Tıkla İzle

Kdz. Ereğli ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve dalgalar İzmir Aliağa’dan yola çıkıp Rusya’nın Rostova limanına gitmekte olan Commoros bayraklı Berra G Moroni isimli kuru yük gemisini kıyıya sürükledi.

İçerisinde 12 mürettebatın bulunduğu 3150 DWT’luk gemi gece saatlerinde karaya oturdu. Tersane çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gemide bulunan 12 mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı. Kıyıya alınan mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma anları bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Gemide bulunan 5 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Ukrayna ve 3 Türk vatandaşı olmak üzere 12 mürettebat güvenli bölgeye alındı.

Gemiden mazot sızmaması için önlem alınacak

Kdz. Ereğli ilçesindeki tersaneler bölgesinde karaya oturan ve sabah saatlerinde dalgaların şiddetine dayanamayarak ikiye ayrılan gemide ki hasar her geçen gün büyüyor. Sahil güvenlik ve liman başkanlığı yetkilileri gemide bulunan 26 ton mazotun denize sızmaması için önlem alınacağını belirtti. Gemideki mazotun tankerlerle boşaltılması için çalışma başlatılacağı belirtildi. Tersane yetkilisi Nazım Beyazay geminin fırtınanın şiddetine dayanamayarak kıyıya sürüklendiğini ve tersanelerinde karaya oturduğunu söyledi.

Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç

 

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