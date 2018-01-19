Dev dalgaların verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı

Kdz. Ereğli ilçesinde dün sabahtan itibaren etkili olan fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Fırtına ile birlikte oluşan ve yüksekliği 15 metreyi bulan dev dalgalar sahil kesimindeki çok sayıdaki iş yerini kullanılamaz hale getirdi. Ereğli ilçesinde bulunan yelken kulübünün idari binası sular altında kalırken, çok sayıda yelkende dalgalarla birlikte denizde kayboldu. Bozhane limanı içerisinde bulunan balıkçı barınağında ki 15 kadar kayık batarken, 25 kadar kayıkta zarar gördü. Bazı vatandaşlar dalgalardan kurtardıkları kayıklarını karaya çekerek önlem aldı. Balıkçı barınağındaki çekekler ise kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan felaket sonrası sabah saatlerinde sahile inen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte incelemelerde bulundu. Sahilde ki tahribatı görünce ‘Buralara ne olmuş böyle?’ diyerek şaşkınlığını dile getiren Başkan Uysal, esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başkan Uysal “Bunda şer aramayın, hayırdır”

Uzun yıllardan sonra ilk defa böyle bir felaket yaşandığını anlatan Uysal, en büyük sevinçlerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi. Temizlik işçilerine moral veren Başkan Uysal konuşmasında “Kader vardır. Bu gün bunları şer görmeyin. Hayırdır. Neden hayırdır biliyor musunuz? Mendireklerin yetmediğini görmüş olduk. Sahilin yenilenmesi lazımdı. Bir gün can kaybı olacaktı. Bunda asla şer aramayın. Bu şer gibi görünen şey hayırlı oldu. Buraları komple yenileyeceğiz, merak etmeyin” dedi.

Başkan Uysal sahilde dün gece dalga yüksekliğinin 15 metreyi aştığını belirtirken, deniz suyunun sahile yaklaşık 40 metre kadar girdiğini ifade etti. Uysal, Kdz. Ereğli Belediyesi olarak zararın tespitinin ardından bir daha bu tür felaketlerin yaşanmaması için her türlü önlemi alacaklarını dile getirdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri sahil kesiminde ve zarar gören iş yerlerinde temizlik çalışması yapmaya başladı.