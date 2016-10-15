Mersin açıklarında avlanan balıkçılar, ağlarına takılan karides görünce şaşkına döndü. Ağırlığı 350 gram olan, bir palamuttan bile büyük olan karidesi gören vatandaşlar şaşırırken, ilk kez bu büyüklükte gördükleri karidesin fotoğrafını çekiyor.

"BU BÜYÜKLÜKTE KARİDESİ İLK DEFA GÖRDÜK"

Karidesle ilgili bilgi veren Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, bu karidesin "jumbo" dedikleri bir tür olduğunu söyledi. Genelde bu türün en büyüğünün 50 ile 100 gram arasında değiştiğini belirten Polat, "Yani 15 tanesi 1 kilo civarında olur. Ancak bu karides 350-400 gram ağırlığında ve 3 tanesi bir kilonun üzerinde. Bunu denizlerimizde, özellikle Akdeniz’de bu büyüklükte bir karidesi ilk defa gördük. Bunu gördükten sonra daha büyüklerinin de olduğunu düşünüyorum. Akdeniz’de buna ilk kez rastladık. Bu kadar büyüklükte bir karides türü görmemiştik. Enteresan, ilgimizi çekti" dedi. Yıllardır balıkçılık yaptığını, kendinin de ilk kez bu büyüklükte bir karides ile karşılaştığını vurgulayan Polat, "Akdeniz’de yeni türeyen bir karides türü olarak karşımıza çıktı. Bu balığın okyanuslardan geldiğini düşünüyoruz. Özellikle Atlas Okyasu’ndan, Cebeli Tarık Boğazından geçerek Akdeniz’e gelmiş olabileceği üzerinde duruyoruz. Çünkü o bölgeden daha öncede köpek balıkları gelmişti. Karidesin oradan geldiğini düşünüyoruz. Bu büyüklükte bir karides Akdeniz’de büyümüyor ve türemiyor. Özellikle bu sene bunlardan çıkacak gibi. Denizlerimize bir katkıdır, bolluktur. Gerçekten boy ve ebat olarak ilginç. Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir karides çeşidi ve cinsi. Küçük bir karidesten 15-20 kat büyük, en büyük jumbo karidesten ise 3-4 kat büyük bir tür. Ayaklarından anlayabileceğimiz, çok yaşlı bir karides. Buda okyanusta yaşadığını gösteriyor. Çünkü bu denizlerde olsa çoktan yakalanmıştı" diye konuştu.

Balık sezonuyla ilgili de konuşan Polat, “1 Eylül’de büyük tekneler, 15 Eylül’de de küçük tekneler balık tutmaya başladı. O günden beri bütün tezgahlarımız doldu, taştı. Çok şükür bol miktarda balık ve çeşidimiz denizlerimizden çıkıyor. Şu anda her türlü balık tezgahlarımızda mevcut. Balık fiyatlarımızda yasak döneminde olduğundan 2-3 kat daha düşük. Vatandaşlarımız buraya gelerek hem ucuz hem de taze balık yiyebilirler. Bu birkaç aylık dönemde de balık fiyatları bu şekilde ucuz olacaktır diye düşünüyorum. Havalar bozana kadar, vatandaşlarımıza hem ucuz hemde taze balık yedirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.