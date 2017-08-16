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Dev maçın bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonunun 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu.

Dev maçın bilet fiyatları belli oldu

16 Ağustos 2017 12:25

20 Ağustos Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak maçın biletleri satışa çıktı. Trabzonspor taraftarının tribünde olmayacağı müsabakanın biletleri; 15 Ağustos Salı günü Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeler için (En fazla 2 bilet), 16 Ağustos Çarşamba günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için (2 Adet bilet), 17 Ağustos Perşembe gününden itibaren de genel satışa açılacaktır. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacak.

Bilet fiyatları ise şöyle:

OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ :50,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST A-B H-I BLOK :100,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ MARATON ÜST C-D-F-G BLOK :120,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALTI A-B-H-I BLOK :180,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALTI C-G BLOK :200,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALTI D-F BLOK :230,00 TL

MARATON ALT E BLOK :275,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK :300, 00 TL

1907 TRİBÜNÜ :400, 00 TL


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