Dev operasyon! Arnavut Met böyle yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından Balkan rotasını kullanan uluslararası bir uyuşturucu şebekesini tespit etmiş, Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bodrum ve Milas ilçelerinde gerçekleştirilen ortak operasyonda toplam 1 ton 100 kilo skunk maddesi ele geçirmişti.

Şebekenin takibi 6 ay sürdü

Arnavut uyruklu uyuşturucu baronu Met Kanani’nin de arasında olduğu 4’ü Arnavutluk vatandaşı 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen toplam 1 ton 100 kilo skunk maddesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avlusunda sergilendi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla ele geçirilen uyuşturucunun, yurda deniz yoluyla sokulduğu öğrenildi. Şebekenin bağlantılarını tek tek tespit eden polis, uyuşturucunun Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir koya indirileceği belirledi. Takibini sürdüren polis, tekneden indirilen uyuşturucuların Milas’ta bir depoya götürüleceğini saptadı.

Uyuşturucuyu güvenlik kameralarınca izlenen su deposuna gizlemişler

Takibin ardından Milas’ta güvenlik kameralarınca izlenen bir su deposuna baskın düzenleyen narkotik timleri, burada su damacanalarının ardına gizlenmiş 1 ton 100 kilogram skunk türü uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. İstanbul, Muğla, Bodrum ve Milas’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şebekenin liderliğini yapan ‘Arnavut Met’ lakaplı Met Kanani’nin de aralarında olduğu 4’ü Arnavut 11 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda 250 polis yer aldı

250 dolayında polisin katıldığı ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, yaklaşık 1 ton 100 kilo genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirilmiş, operasyonda Arnavutluk’ta siyasi bağlantıları tespit edilen şebekenin lideri konumundaki uyuşturucu baronu Met Kanani ile birlikte 4’ü Arnavutluk vatandaşı 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Sadık Kahraman