Diğer
Kategoriler

Dev operasyon! Arnavut Met böyle yakalandı

Milas’ta önceki gün Balkan rotasını kullanan uluslararası bir uyuşturucu şebekesine düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 tonun üzerindeki skunk türü uyuşturucu, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. Arnavut uyruklu uyuşturucu baronu Met Kanani’nin de arasında olduğu 4’ü Arnavutluk vatandaşı 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonun polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dev operasyon! Arnavut Met böyle yakalandı

22 Mart 2018 14:14

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından Balkan rotasını kullanan uluslararası bir uyuşturucu şebekesini tespit etmiş, Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bodrum ve Milas ilçelerinde gerçekleştirilen ortak operasyonda toplam 1 ton 100 kilo skunk maddesi ele geçirmişti.

Şebekenin takibi 6 ay sürdü 

Arnavut uyruklu uyuşturucu baronu Met Kanani’nin de arasında olduğu 4’ü Arnavutluk vatandaşı 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen toplam 1 ton 100 kilo skunk maddesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avlusunda sergilendi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla ele geçirilen uyuşturucunun, yurda deniz yoluyla sokulduğu öğrenildi. Şebekenin bağlantılarını tek tek tespit eden polis, uyuşturucunun Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir koya indirileceği belirledi. Takibini sürdüren polis, tekneden indirilen uyuşturucuların Milas’ta bir depoya götürüleceğini saptadı.

Uyuşturucuyu güvenlik kameralarınca izlenen su deposuna gizlemişler 

Takibin ardından Milas’ta güvenlik kameralarınca izlenen bir su deposuna baskın düzenleyen narkotik timleri, burada su damacanalarının ardına gizlenmiş 1 ton 100 kilogram skunk türü uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. İstanbul, Muğla, Bodrum ve Milas’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şebekenin liderliğini yapan ‘Arnavut Met’ lakaplı Met Kanani’nin de aralarında olduğu 4’ü Arnavut 11 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda 250 polis yer aldı 

250 dolayında polisin katıldığı ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, yaklaşık 1 ton 100 kilo genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirilmiş, operasyonda Arnavutluk’ta siyasi bağlantıları tespit edilen şebekenin lideri konumundaki uyuşturucu baronu Met Kanani ile birlikte 4’ü Arnavutluk vatandaşı 11 kişi gözaltına alınmıştı.  

Sadık Kahraman

Etiketler: Arnavut Met

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç