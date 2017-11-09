Dev proje BM İklim Konferansı’nda

Almanya’nın Bonn şehrinde 6-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nın 23’üncüsünde (COP23) “Havacılıkta İklim Değişikliğine Uyum ve Sürdürülebilir Uygulamalar” konulu konferansta “İstanbul Yeni Havalimanı İklim Değişikliği Aksiyon Planı” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. İGA Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ülkü Özeren, katılımcılara Yeşil Havalimanı olarak yapılandırılan İstanbul Yeni Havalimanının çevre ve sürdürülebilirlik politikalarını anlattı.

“İSTANBUL YENİ HAVALİMANI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARINDA DÜNYA HAVALİMANLARINA ÖRNEK OLMAYA ADAY“

İklim değişikliği konusunun tüm dünyanın sürdürülebilirlik ajandasında ilk sıralarda olduğunu belirten İGA Sürdürülebilirlik ve Çevre Direktörü Ülkü Özeren, “İklim değişikliği konusundan dünyanın her yerinden, her iş kolu etkilenecek. Havacılık ise bu etki listesinin ön sıralarında yer alıyor. Önemli olan bunun farkına varmak ve uluslararası standartlarda çalışmalar yaparak iklim değişikliğinden kaynaklanan etkilerin minimuma indirilmesi için çalışmak. Pek çok havalimanı, operasyona başladıktan sonra analiz ve değerlendirme yaparken, biz İGA olarak henüz tasarım aşamasında bu çalışmalarımıza başladık. Bu noktada çalışanların ve yöneticilerin adaptasyon ve emisyon azaltımı konusunda farkında olmaları ve buna yatırım yapmalarının büyük önem arz ettiğini görüyoruz. Dünya çapındaki tüm havalimanlarının da buna benzer aksiyonlar alarak, vakit kaybetmeden iklim değişikliğine adapte olması gerekiyor. Bu noktada yaptığımız çalışmalarla dünya çapında tüm havalimanlarına örnek olabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Ülkü Özeren’e göre havalimanlarının iklim değişikliği sebebiyle karşılaştığı sorunlar fiziksel, iş, güvenlik ve finansal olmak üzere dört kategoriye ayrılıyor. Sel, su baskını, deniz seviyesinin yükselmesi ve ısı değişikliğinden kaynaklanan zararlar iklim değişikliğinin fiziksel çıktıları arasında yer alıyor. Hava sıcaklığının düşmesi ve buna bağlı gerçekleşen ısıtma ve soğutma sorunları, flora ve faunada yaşanan değişimler, uçuşlarda yaşanan gecikmeler ve havalimanlarının kapanması ise en önemli iş riskleri arasında gösteriliyor. Ek olarak, fırtına gibi güvenliği tehdit edebilen hava olayları ile yaşanan tüm olumsuzlukların yol açtığı beklenmeyen harcamalar da iklim değişikliğinin havalimanı operasyonundaki yüksek etkileri arasında yer alıyor.

Sinan Karamurat