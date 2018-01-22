Diğer
Kategoriler

Dev yaban arısı yuvası şaşırtıyor

Günyüzü ilçesinde bir vatandaşın evinin çatışında ortaya çıkan büyük mutfak tüpü büyüklüğündeki devasa yaban arısı yuvası görenleri şaşırtıyor.

Dev yaban arısı yuvası şaşırtıyor
Dev yaban arısı yuvası şaşırtıyor - Foto Galeri

22 Ocak 2018 10:53

İlçenin Gümüşkonak mahallesinde, Erol Soydal'a ait evde bulunan arı yuvası görenleri hayrete düşürdü. Erol Soydal, yıllardır yaban arılarından arılardan rahatsız olduklarını, yaptıklarını ilaçlamadan da bir fayda görmediklerini anlattı. Arıların yuvasını bulamadıkları için pek de ellerinden bir şey gelmediğini anlatan Soydal, "İlaçlama yapıyorduk sürekli, ama yuvalarını bulamadığımız için pek başarılı olamıyorduk. Önceki gün çatıyı tamir etmek için kiremitleri kaldırdığımızda biz de gözlerimize inanamadık. Büyük mutfak tüpü kadar arı yuvası bulduk çatıda. Kış olduğu için arılar öldüğünden içi boş durumdaydı" dedi. 

Erol Soydal, arkadaşlarına göstermek için dev arı yuvasını mahalle meydanına getirdi. Gümüşkonak mahallesindeki kıraathanede gelenlere sergilenen arı yuvası büyük şaşkınlık uyandırıyor. 

İlker Sarıkaya
 

Etiketler: yaban arısı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç