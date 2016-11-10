Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Bahçeli ile en son 17 Ekim'de Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen Başbakan Yıldırım, bugünkü toplantıda Bahçeli'ye yeni anayasa çalışmalarıyla beraber başkanlık sistemini anlatacak. İki isim, mini anayasanın detaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirecek.

Başbakan Yıldırım, bugünkü görüşmeye ilişkin dün yaptığı açıklamada, "(Mini anayasa) Bu konuyla ilgili biraz daha somut, net düşüncelerimizi birbirimize aktarma imkanı bulacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Enise Yapar