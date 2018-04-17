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Devlet Bahçeli 'Erken Seçim' istedi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında "Türkiye'nin 3 Kasım 2019'ı beklemesi bu şartlarda mümkün değil" diyerek erken seçim mesajı verdi.

Devlet Bahçeli Erken Seçim istedi

17 Nisan 2018 10:44

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye silah ve bomba ile teslim alınamaz. Zalimler mazlumlara üstünlük kuramaz. Terörle mücadeleyi gevşemeden sürdürmek milli bekanın sırtımıza yüklediği ağır bir yüktür. Devletin birliğine kurşun sıkanlar buna pişman edilmelidir. Hainler ve arkalarındaki şer güçler emellerine ulaşamayacaktır.

OK YAYDAN ÇIKALI ÇOK OLDU

Terör yasa dışıdır, insanlık dışıdır. Türkiye bedeli ne olursa olsun teröristleri yok edecek güce sahiptir. Ok yaydan çıkalı çok oldu. Taviz yok, geri adım yok, mücadeleden dönüş yoktur. Müzakere yolları kapalıdır. Milletçe kazanacağız, yarının güçlü Türkiye'sini inşa edeceğiz.

DUMA'DAKİ SALDIRI KÜRESEL GÜÇLERE ALET EDİLDİ

7 Nisan 2018 tarihinde Suriye'nin Duma bölgesindeki kimyasal saldırı küresel sistemi germiştir. İnsanlık vicdanı haklı olarak tepki göstermiştir. ABD ve İngiltere başta olmak üzere bir çok ülke bu saldırının Esed tarafından yapıldığını söylerken,Rusya tam tersini yaparak çalıyı dolanmayı tercih etmiştir. Suriye'de masumlar hayatını kaybederken Duma'daki saldırı küresel güçlere alet edilmiştir. ABD Başkanı yeni yetme ergen edasıyla Twitter'dan Rusya'ya meydan okudu. ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderdi.

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye'de gerçekleştirdiği askeri harekat dar çerçeveli, muhataplarına mesaj odaklıydı

Üç ülkenin füze saldırısı bize göre insanlık vicdanına tercüman olamaz.

 

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