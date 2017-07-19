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Devletin zirvesi nikah töreninde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın oğlu Serdar Kasırga ile Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel’in kızı Şeyma Akyel’in nikah törenine katıldı.

Devletin zirvesi nikah töreninde bir araya geldi
Devletin zirvesi nikah töreninde bir araya geldi - Foto Galeri

19 Temmuz 2017 22:50

Devletin zirvesi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın oğlu Serdar Kasırga ile Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel’in kızı Şeyma Akyel’in nikah töreninde bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kıydığı nikahla dünya evine giren Şeyma ve Serdar çiftinin nikah şahitliğini Başbakan Binali Yıldırım ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptı. ATO Congresium’da basına kapalı gerçekleştirilen nikah töreninde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Musa Erdoğan
 


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