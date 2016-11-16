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Devrilen traktörün altında can verdi

Adana’da devrilen traktörünün altında kalan bir kişi kaybetti.

Devrilen traktörün altında can verdi

16 Kasım 2016 21:11
Devrilen traktörün altında can verdi - Tıkla İzle

Kaza, Merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi Karlı Mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmet Aydın (60), eşi ve çocuklarıyla zeytin toplamak için tarlaya gitti. Burada eşi ve çocuklarını tarlaya bırakan Aydın, daha sonra traktörünü park etmek istedi. Traktörü park etmek istediği sırada İsmet Aydın yönetimindeki traktör devrildi. Bunun üzerine traktörün altında kalan İsmet Aydın’ı gören ailesi olayı hemen polis, sağlık ve CANKUR ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde gelen CANKUR ekipleri traktörün altında kalan Aydın’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra traktörün altından çıkarılan Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine ailesi İsmet Aydın'ın cansız bedeni başında uzun süre ağladı. Aydın’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Serkan Çetinkaya - Umutcan İşledici


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