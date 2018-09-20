DGS tercih sonuçları SORGULA 2018 |ÖSYM DGS tercih sonuçları ÖĞREN|ÖSYM giriş sonuç sorgulama sayfası

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İki yıllık üniversite programlarından mezun olan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş başladı. 21 Temmuz'da önlisans öğrencileri DGS'ye girdi. İki yıllık programlardan mezun olan öğrenciler 4 yıllık fakültelere atanmak için DGS tercih sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı.ÖSYM'den açıklama geldi mi? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ile tüm merak edilen bilgiler haberimizin içeriğinde olacak...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sonuçlar, 20 Eylül 2018 tarihinde açıklanması bekleniliyor. DGS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar açıklandığında haber içeriğinde yer alakacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihleri, içerisinde yer almak üzere ÖSYM tarafından puanlar belli olduktan sonra açıklanması beklenirken, DGS tercih kılavuzu üzerinden başvuru yapacak olanlar için sınav merkezinden 'Tablo-2' uyarısı geldi. Tablo 2 üzerinden başvuru yapacak olan öğrenciler, üniversite koşullarını sağlanamadığı taktirde başvurularının gerçesiz olacağını açıkladı.

2018-DGS SINAV SONUCU DAHA SONRA KULLANILABİLİR Mİ?

Hayır. 2018-DGS sonuçları, sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.

DGS TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme

alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.