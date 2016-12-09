Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Dick Advocaat: '3 kulvarda da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz'

Dick Advocaat: '3 kulvarda da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 1-0 kazandıkları Feyenoord maçı sonrası, "Final konuşmaya şimdiden başlamayalım, ligde hala 21 maç var. Hedefimiz her 3 kulvarda da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek" dedi.

Dick Advocaat: 3 kulvarda da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz

09 Aralık 2016 07:26
Dick Advocaat: '3 kulvarda da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz' - Tıkla İzle

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştı. Mücadelen 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, üst tura yükseldi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Maç içindeki oyundan mutsuzum. İstediğimiz oyun değildi. Grupta 6 maç genelinde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet, iyi performans. Bu akşam ki oyun oynayabileceğimiz bir oyun değildi. Şu anda tek bakmamız gereken nokta pazartesi günü oynayacağımız Antalyaspor maçı. Sezon bittiğinde sezonun nasıl geçtiğini size söyleyebilirim. Şimdiden başlamayalım, final konuşmaya. Ligde hala 21 maç var. Hedefimiz her 3 kulvarda da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek. Bugün en iyi oyunumuz değildi. Geçmişte bundan daha iyisini yapabileceğimiz gösterdik. Ay sonunda şampiyonluk yarışında olup olmayacağımızı göreceğiz. Top bizde iken daha iyisini yapabilirdik. Çok fazla pratik yapma şansı da bulamadık aslında. Maç aralarında az idman yaptık. Umarım gelecek sezon daha uzun vakit bulabileceğiz" şeklinde konuştu. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç