Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştı. Mücadelen 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, üst tura yükseldi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Maç içindeki oyundan mutsuzum. İstediğimiz oyun değildi. Grupta 6 maç genelinde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet, iyi performans. Bu akşam ki oyun oynayabileceğimiz bir oyun değildi. Şu anda tek bakmamız gereken nokta pazartesi günü oynayacağımız Antalyaspor maçı. Sezon bittiğinde sezonun nasıl geçtiğini size söyleyebilirim. Şimdiden başlamayalım, final konuşmaya. Ligde hala 21 maç var. Hedefimiz her 3 kulvarda da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek. Bugün en iyi oyunumuz değildi. Geçmişte bundan daha iyisini yapabileceğimiz gösterdik. Ay sonunda şampiyonluk yarışında olup olmayacağımızı göreceğiz. Top bizde iken daha iyisini yapabilirdik. Çok fazla pratik yapma şansı da bulamadık aslında. Maç aralarında az idman yaptık. Umarım gelecek sezon daha uzun vakit bulabileceğiz" şeklinde konuştu.