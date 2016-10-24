Fenerbahçe’nin Hollandalı Teknik Direktörü Dick Advocaat maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu akşam kendileri için çok kritik bir karşılaşmaya çıktıklarını ifade etti. 4-1 kaybedilen Manchester United maçının pozitif noktalarını sahaya yansıtmaları gerektiğini ve bunu da başardıklarını kaydeden Advocaat, “Galibiyet bizim her şeyden için önemliydi. Maçın ilk yarısında fena değildik. Birkaç pozisyon ürettik. 1-0’ı bulmayı başardık. İkinci yarıda oyun 1-0 gitti ve bu sonuçla sahadan ayrılmak istiyorduk. Ve bunu da yaptık. Taraftarlar bu akşam çok mutlu çünkü biz bu maçı kazandık. Taktik anlamda bu akşam iyi iş çıkardık. Rakibin istediği biz üzerilerine gidelim kontra ataklarla tehlike oluşturmayı isteyen bir rakiple karşılaştık. Ama onlar hiç pozisyon bulamadı. Pozisyonları bulan taraf bizdik. O yüzden taraftarlar mutlu değil demeyin taraftarlarımız mutlu ben de mutluyum belki siz de mutlusunuzdur. Kendi sahasında 18 maçtır yenilmeyen bir takımla karşılaştık. O yüzden taktik anlamda iyi iş çıkardık. Böyle zorlu bir rakibe karşı çok kritik bir galibiyet aldık. Maçtan önce de şunu söyledim. Bir Avrupa maçı gibi bir karşılaşmaydı bizim için. Nasıl kazandığınız çok önemli değildir. En önemlisi galibiyettir. O bakış açısıyla sahaya çıktık" diye konuştu.

Selman Ayas - Mustafa Beşer