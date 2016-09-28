UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Manchester United bu gurubun en iyi takımı”

Feyenoord maçında rotasyon yapıp yapmayacağının sorulması üzerine Advocaat, “Şu anda oyuncu rotasyonu yapacak bir durumunda değiliz. En iyi oyuncular sahada olacak” diye cevap verdi.

UEFA Avrupa Ligi yarışında daha yolun başında olduklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, “Manchester United bu gurubun en iyi takımı ve esas favorisi. Diğer 3 takım grupta 2. olmak için yarışıyor. Feyenoord iki hafta önce Manchester United’ı mağlup etti. Bu maçta kazanmak zorundayız. Kazanamazsak işler bizim için çok zorlaşır” ifadelerini kullandı.

“Duygusal bir karşılaşma olmayacak”

Duygusal bir karşılaşma olmayacağının altını çizen Advocaat, “Hepimiz için neredeyiz, görmemiz açısından önemli. Feyenoord’un kalitesini biliyoruz. Avrupa’da ve ligde ne yaptığını biliyoruz. Biz kendi sahamızda oynayacağız. Feyenoord için de geçerli. Deplasman karşılaşmaları kendi sahalarındaki karşılaşmalardan daha zordur” dedi.

“Çok fazla sayıda pozisyona giriyoruz ama...”

Çok pozisyon verdiklerinin sorulması üzerine Advocaat, şöyle cevap verdi:

“Son iki maçta 7 gol attık, 15 pozisyona girdik ve 2 gol yedi. Sıkıntılı bir durum yok. Burada tek bir sorun var. Çok fazla sayıda pozisyona giriyoruz. Her şey iyi ama son pas daha iyi olmalı. Futbolda pozisyona girmeniz önemli. Pozisyona girdiğiniz sürece bunları geliştirebilirsiniz. Kasımpaşa karşılaşmasında 10 15 tane pozisyona girdik. Çok pozisyona girince tabiki de rakip pozisyon buldu. Bu konu hakkında kötü bir şey söyleyemeyiz.”

“Volkan şen’in performansından çok mutluyuz”

Volkan Şen’in göstermiş olduğunu performanstan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, “Sadece final pası hariç. Oyun tarzı, şekli, hızı gerçekten etkili. Son vuruşlarda vizyonunu geliştirmesi gerekiyor. Tek sorun o. Gol atmış, atmamış fark etmez O pası verme konusunda geliştirmesi gerekiyor. O da biliyor bunu. Bence insanların sahada görmekten keyif aldığı bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’ye geldiğim için pişman değilim”

Tecrübeli teknik adam, "Teknik ekibe borçluyum. Ben sadece benim görüşlerimi paylaştım. O da çok pozitif oldu. Burada olduğum için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Herkes böyle şans verilmiyor. Kariyerimin son adımı olarak burayı seçtim. Pişmanlık duymuyorum" açıklamasını yaptı.

“Robin van Persie yarın belli olacak”

Dick Advocaat, Hollandalı futbolcu Robin van Persie’nin oynayıp, oynamayacağını yarın belli olacağını açıkladı.

“Yarın Bronckhorst’u yenmek için sahaya çıkacağız”

Feyenoord’un Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’un eski öğrencisi olduğunun hatırlatılması üzerine Advocaat, “Onu öğrenci olarak değil, koç olarak görüyorum. Yarın onu yenmek için sahaya çıkacağım. Uzun zamandır tanıyorum ve onu çok seviyorum” dedi.

“İki kulüp benzer”

Fenerbahçe ile Feyenoord’un benzer kulüpler olduğunu belirten Dick Advocaat, “Feyenoord stadını dolduran bir kulüp. Türkiye’de de Fenerbahçe büyük kulüp ve geçen maçta statta 15 bin taraftarı vardı. Bu konuda iki takımın ortak noktaları olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Mehmet Selman Bektaş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort