Dicle Elektrik’e çirkin saldırı kameraya yansıdı

İsraftan kaynaklanan elektrik tüketimini aşağı çekerek enerji kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Dicle Elektrik, bunun için kaçakla mücadeleye ağırlık verdi. Şirketin denetim ekipleri, dün Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeydi. Ekipler Yılmaz A.’ya ait iş yerinde kaçak elektrik kullanıldığını belirledi. Bunun üzerine yazılan para cezasına itiraz eden iş yeri sahibi, yanına çalışanları ve yakınlarını da alarak Dicle Elektrik Dağıtım Ergani İlçe Şefliğine ait hizmet binasını bastı. İçeridekilere hakaretler savuran yaklaşık 10 kişilik grup, bilgisayarları, kapı ve pençeleri kırdı, masa ve sandalyeleri devirdi.

Kendilerini durdurmaya çalışan özel güvenlik görevlilerini de tartaklayarak birini darp eden gruptakiler, görevlilerin biber gazı kullanması üzerine işletmeyi terk etmek zorunda kaldı. Dicle Elektrik tarafından yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yılmaz A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürerken, saldırı anında Dicle Elektrik Dağıtım Ergani Şefliğini basan grubun saldırı anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.