Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesinin kış aylarının vazgeçilmez organizasyonu olan Deve Güreşlerine bu hafta sonu Didim ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6. gerçekleştirilecek olan Deve Güreşleri her yıl olduğu gibi yine Akyeniköy Dalyan Kavşağında düzenlenecek. 120 seçkin devenin kıran kırana mücadele edeceği güreşle ilgili bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Geleneksel hale gelen deve güreşlerini bu yıl halkımızın katılımlarıyla yapılacak. Elde edilen gelir ise Didim Belediyespor yararına kullanılacak. Güzel bir ortamda yapılacak güreşlere başta Didimliler olmak üzere yöremizdeki tüm vatandaşları 11 Aralık Pazar günü güreşleri izlemeye davet ediyorum.”dedi.