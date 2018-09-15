Didim'de patlayan su su borusu kazaya neden oldu

Kaza: Didim-Akbük yolu Atanaj Caddesi üzerinde meydana geldi. Akbük'e seyir halinde olan M.S A'nın kullandığı 09 T 7106 plakalı ticareti taksi, cadde üzerindeki ana su borusunun patlaması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce bir sitenin duvarına çarptı; ardından takla atarak yan yattı. Kazayı görenler durumu Jandarmaya ve Sağlık ekiplerine bildirdi.

Araç sürücüsü yaralı olarak ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılırken, patlayan su borusu nedeniyle yol göle döndü. Su altında kalan yolda sürücüler zor anlar yaşarken, patlayan su borusu yolda tahribata neden oldu. Kaza sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ ekipleri çalışma başlatırken, Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralanan sürücünün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hüseyin Çalışkan