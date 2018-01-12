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Didim’de seyir halindeki araç yandı

Aydın'ın Didim ilçesinde seyir halinde otomobil bir anda yanmaya başladı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu yangında maddi hasar oluştu.

Didimde seyir halindeki araç yandı

12 Ocak 2018 13:24

Olay, Didim-Akbük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 75. Yıl Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan Şefik Şahin, 06 KC 620 plakalı otomobil ile kent merkezine seyir halinde iken, aracın ön kaputu bir anda alev aldı. Aracın alev almasıyla birlikte sürücü aracı kenara çekip araçtan kurtuldu. Yangının gören çevredeki vatandaşlar ve sürücü hemen İtfaiyeyi aradı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekipleri yangını müdahale edip söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.
 

Hüseyin Çalışkan
 

 

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