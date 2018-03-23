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Didim’deki yangın korkuttu

Aydın'ın Didim İlçesinde metruk binada çıkan yangın korkuttu. Yangın kısa sürede İtfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Didimdeki yangın korkuttu

23 Mart 2018 04:08

Edinilen bilgiye göre; Hisar Mahallesinde sit alanı içerisinde yer alan ve metruk haldeki binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekiplerine bildirdi. 

Yangına iki itfaiye müdahale bulundu. Şiddetli rüzgara rağmen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çevre sakinleri korkulu anlar yaşadı. Yangın bölgesine Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de gelerek bilgi aldı. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken binada maddi hasar meydana geldi.  

Etiketler: aydın, didim

 

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