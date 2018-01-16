Dijital yurtdışı eğitim fuarı başlıyor

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş Kampüsü'nde yapılacak olan Türkiye'nin ilk dijital yurtdışı eğitim fuarlarından olan Amerika'da Eğitim Fuarı, ABD İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Barbara Thomas ve Bahçeşehir Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın'ın katılacağı açılış ile yarın başlayacak. ABD Büyükelçiliği, ABD resmi uluslararası eğitim kuruluşu Education USA ve Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu işbirliğiyle gerçekleştirilecek fuarda katılımcıların, Amerika'da eğitim, yaşam ve vize ile ilgili konularda bilgi sahibi olabileceği açıklandı.

ABD Konsolosluğu yetkilileri vize sorularını cevaplayacak

Fuarda katılımcıların, ABD'deki dil okulları ve üniversite yetkilileri ile video konferans üzerinden birebir görüşme yapma olanağı bulacağı ve düzenlenecek seminerlerde Fulbright ve ABD Konsolosluğu yetkililerinden Amerika'da eğitim, yaşam ve vize konularındaki sorularına yanıt alabileceği belirtildi.

Karma gerçeklik ve yapay zeka paneli düzenlenecek

Fuar esnasında gerçekleşecek karma gerçeklik ve yapay zeka panelinde öğrencilerin, IBM - Türk Kognitif Teknik Lideri Kıvanç Uslu, Microsoft Türkiye-CTO’su Onur Koç ve VR-Masters Genel Müdürü Ali Hantal’ın görüşlerini dinleme imkanı bulacağı ve teknolojiler hakkında sorularını yöneltme imkanı da bulabileceği bildirildi.