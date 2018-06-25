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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Dikkat çeken isimler parlamentoda yer buldu

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, pek çok ünlü isim yeni dönemde TBMM’de yer alma hakkını elde ederken, adı çokça duyulan bazı isimler de parlamentoda kendilerine yer bulamadı.

Dikkat çeken isimler parlamentoda yer buldu

25 Haziran 2018 07:03

Türk siyasi tarihinde partilerin ilk kez ittifaklar yaparak yarışa girdikleri Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlar belli oldu. Bu sonuçlara göre, yeni dönemde 600 milletvekili ile çalışacak TBMM’de yeni yüzler yer almaya hak kazanırken bunların arasında ünlü isimler de yer aldı.
Ünlü Futbolcu Alpay Özalalan AK Parti sıralarından İzmir Milletvekili oldu. Motor sporcusu Kenan Sofuoğlu AK Parti Sakarya, Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar Elazığ, TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in oğlu Barış Palandöken AK Parti Malatya, Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç AK Parti İstanbul, eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko CHP İzmir, Ergenekon davasından dolayı hapis yatan Mehmet Ali Çelebi CHP İzmir, sanatçı Barış Atay HDP Hatay milletvekili oldu. 

Partilerin listelerinde yer alan pek çok ünlü isim de parlamentoda kendisine yer bulamadı. O isimler arasında, MHP Ankara 2. Bölge’den aday olan terör uzmanı Abdullah Ağar, İYİ Parti Kocaeli’nden aday gösterilen eski SAT komandosu Kurmay Albay Ali Türkşen, en genç adaylar arasında bulunan 18 yaşındaki Elif Nur Bayram, 1998 doğumlu CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Irmak Neriman Nebioğlu, 18 yaşındaki İYİ Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Merve Asa yer aldı.  

 

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