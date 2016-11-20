Dünyada uzun yıllardır uygulanan Berard metodu, dikkat eksikliğine ilaçsız çözüm imkanı sunuyor. 30 dakikalık, 20 seanstan oluşan eğitimlerde bireyle özel bir cihazdan çıkan, özel müzikler dinletiliyor. Sağ ve sol kulağa farklı modülasyonda dinletilen müzik sayesinde, kulakların eğitilmesi sağlanıyor. Sağ ve sol beyne gelen işitsel uyaranlar arasındaki senkronizasyon tamamlanıp sözel dikkat eksikliği ortadan kalkıyor.

"Akademik kariyer yapmak isteyenler de faydalanabiliyor"

Kocaeli'nde Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Özel Eğitim Uzmanı olan Dilek Güner tarafından uygulanan bu metot büyük ilgi görüyor. 3 yaşından itibaren her bireyde uygulandığını ifade eden Berard Uzmanı Dilek Güner, "Yaşamın her alanında bireyin daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla yapılan algı açıcı, konsantrasyon arttırıcı, odaklanmayı arttıran ön eğitimdir. 1960 yılından itibaren tüm dünyada uygulanıyor. Ülkemizde ise 2004 yılından itibaren uygulanıyor. Otizm, yaygın gelişimsel bozukluk, dil konuşma problemleri, zihinsel engel gibi özel eğitim gerektiren bireylerde aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Akademik kariyer, yabancı dil, stres kaygı sıkıntıları olan, motivasyonunu yükseltmek isteyen, KPSS, YGS, TEOG gibi sınavlarda başarı sağlamak isteyen bireylerin hepsinde uygulanıyor" dedi.

Müziğin olumlu etkileri

Berard metodunun öğrenme becerilerini arttırdığını ifade eden Güner, "Var olan performansın tam anlamıyla kullanılmasını sağlar. Metot 30 dakikalık 20 seanstan oluşuyor. Özel cihazımızdan çıkan sesler, özel seçilmiş müzikler ve özel kulaklıkla dinletilmesi şekilde uygulanıyor. Bireyin sadece rahat bir koltuğa oturup, görselini geliştirecek, aktiviteler yapmasıyla uygulanması kolay bir metot. Bütün bireyler için keyif verici. Müziğin olumlu etkilerini hep duymuşuzdur. Bu metot bunu hedef almaktadır. Daha önce duyulmamış frekansların, dinleme sağlanması, beyne uyarılar gönderilmesini sağlar. Çocuklarda veya yetişkinlerde unutma, uyku problemi, stres ve kaygı gibi sıkıntılarda çözüm olarak kullanılıyor" diye konuştu.

Berard metodunun faydaları, "Dikkat süresini artırma, hafızayı güçlendirme, kekemelik, sınavlarda performansın yükselmesi, akademik performansın yükselmesi, motor hareketlerde denge ve uyumun artırılması, dil konuşma problemlerinin çözülmesi, yabancı dil öğrenme, öğrenme becerilerinin gelişmesi, algı yükselmesi" olarak belirtildi.



İsmail Gündüz - Refik Fidan

