Diğer
Kategoriler

Dikkatsiz sürücü anne ve 2 çocuğunu ezdi

Kayseri'de yolda yürüyen anne ve 2 çocuğunu ezen dikkatsiz sürücünün dehşet saçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dikkatsiz sürücü anne ve 2 çocuğunu ezdi

21 Mayıs 2018 12:19
Dikkatsiz sürücü anne ve 2 çocuğunu ezdi - Tıkla İzle

Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeden sokağa giren otomobilin sürücüsü karşıdan gelen beyaz minibüsü görünce direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen anne ve iki çocuğunu ezdi.

Kazayı gören vatandaşlar ve aracın içindekiler, anne ve iki çocuğunun yardımına koştu. Kazada hafif şekilde yaralanan anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.  

Ali Göç

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç