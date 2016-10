Dünyanın dört bir yanından 35 milyonun üzerinde mezunu ile en başarılı dil öğrenme ve anlama yöntemi 'Berlitz Metodu'nun kurucusu Berlitz, yeni dil merkezini İstanbul Şişli’de açtı. Dünya çapında 12 bin çalışanı, 70 ülkede 550’den fazla merkezi bulunan Berlitz, yüzde 72’lik pazar payı ile İngilizce’nin başı çektiği 50’den fazla farklı dilde eğitim veriyor. Yüzyılı aşkın süredir sahip olduğu yenilikçi yaklaşımıyla Berlitz, özgüvenle iletişim kurmanın ve küresel dünyada başarılı olmanın fırsatını sunuyor.

"İstanbul'da önümüzdeki 20 ay içinde 4 merkez daha açmayı düşünüyoruz"

Açılışta konuşan Berlitz Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa Franchise Müdürü Denise Jaspers, ''İstanbul'a geri geldiğimiz için çok mutluyum. İstanbul'da önümüzdeki 20 ay içinde 4 merkez daha açmayı hedefliyoruz. İzmir'de de bir merkez düşünüyoruz. Bunların dışında Türkiye'nin diğer şehirlerinde de yeni merkezler açmayı istiyoruz. Berlitz’de her dili öğrenebilirsiniz. Talep olması durumunda öğrencilerimize her dili öğrenme imkanı sunuyoruz. Şuan eğitimini verdiğimiz 7 dil var. Berlitz’e gelenlerin yüzde 72’si İngilizce öğrenmek için aramıza katılıyor. Berlitz'de eğitim metodumuz, ana dilinizi anne ve babanızdan öğrendiniz gibi yabancı dili konuşarak, duyarak ve görerek öğrenme şeklinde. Konuşma ağırlıklı eğitimler veriyoruz ki bir an önce öğrenmek istediğiniz dili konuşmaya başlayın. Gramer ise arkasından destek olarak geliyor. Çocuklara ve gençlere yönelik programlarımız da var. Çocuk programlarımız, 4 yaşından 7 yaşına kadar olan ve çok rağbet gören bir eğitim sistemi. Ayrıca kurumsal çalışanlara da eğitim veriyoruz" dedi.

Dil eğitimini kökten değiştirdi

1878’de Maximillian D. Berlitz tarafından bulunan Berlitz Metodu, dil eğitimini kökten değiştirdi. Anadilinde eğitim veren öğretmenler ile sunulan üç boyutlu bir deneyim ve de sözel iletişime odaklanan metot, öğrenim sürecinin kısalmasını ve etkili bir iletişim temelinin oluşmasını sağlıyor.

Küresel iletişim eğitiminde devrim

Günümüzde eğitim, yaşam tarzı, sağlık gibi alanların yanı sıra dil ve küresel liderlik eğitimi alanlarında çalışmaları bulunan Japon şirketi Benesse Holding Inc.’in sahibi olduğu Berlitz, kurulduğu ilk günden bu yana istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Maksimum performansa erişmeleri için kültürel farklılıkların aşılması, çeşitlilik yönetimi ve benzerliklerden yararlanma alanlarında programlar üreterek şirketlere ve kişilere büyük kolaylık sağlayan Berlitz, çok platformlu hizmet çözümleri sunan ilk eğitim şirketi olma özelliği de taşıyor.

Yoğun özel derslerden, özel gruplara ve şirket derslerine kadar çeşitli şekillerde eğitim sunan Berlitz, canlı dil eğitiminin yanı sıra; e-eğitim, online ürünler, kültürlerarası eğitim, liderlik eğitimi ve seminer hizmetleri de sunuyor. Berlitz’in en başarılı uygulamalarından olan ve 90’ların sonlarında hayata geçirilen çocuk dil eğitimi programı Berlitz Kids alanında dünya lideri olma özelliği taşıyor.

Berlitz’in Türkiye macerası

1908’de İstiklal Caddesi’nde ilk merkezini açan Berlitz, bundan kısa bir süre sonra Türk hükümetinin isteği üzerine Ankara’da bir merkez daha açtı. İki dünya savaşını atlatan Berlitz İstanbul, 90’ların ortalarında franchise haline getirildi. Bugün yeniden düzenlenme ve yapılanma döneminin ardından, yeni yönetimi ile bir kez daha İstanbul’da kapılarını açıyor.