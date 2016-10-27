Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Dil eğitimini kökten değiştiren Berlitz İstanbul’da açıldı

Dil eğitimini kökten değiştiren Berlitz İstanbul’da açıldı

70’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve 50’den fazla farklı dilde eğitim veren dünyanın en yaygın dil okulu Berlitz İstanbul’da hizmet vermeye başladı.

Dil eğitimini kökten değiştiren Berlitz İstanbulda açıldı

27 Ekim 2016 15:19

Dünyanın dört bir yanından 35 milyonun üzerinde mezunu ile en başarılı dil öğrenme ve anlama yöntemi 'Berlitz Metodu'nun kurucusu Berlitz, yeni dil merkezini İstanbul Şişli’de açtı. Dünya çapında 12 bin çalışanı, 70 ülkede 550’den fazla merkezi bulunan Berlitz, yüzde 72’lik pazar payı ile İngilizce’nin başı çektiği 50’den fazla farklı dilde eğitim veriyor. Yüzyılı aşkın süredir sahip olduğu yenilikçi yaklaşımıyla Berlitz, özgüvenle iletişim kurmanın ve küresel dünyada başarılı olmanın fırsatını sunuyor.

"İstanbul'da önümüzdeki 20 ay içinde 4 merkez daha açmayı düşünüyoruz"

Açılışta konuşan Berlitz Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa Franchise Müdürü Denise Jaspers, ''İstanbul'a geri geldiğimiz için çok mutluyum. İstanbul'da önümüzdeki 20 ay içinde 4 merkez daha açmayı hedefliyoruz. İzmir'de de bir merkez düşünüyoruz. Bunların dışında Türkiye'nin diğer şehirlerinde de yeni merkezler açmayı istiyoruz. Berlitz’de her dili öğrenebilirsiniz. Talep olması durumunda öğrencilerimize her dili öğrenme imkanı sunuyoruz. Şuan eğitimini verdiğimiz 7 dil var. Berlitz’e gelenlerin yüzde 72’si İngilizce öğrenmek için aramıza katılıyor. Berlitz'de eğitim metodumuz, ana dilinizi anne ve babanızdan öğrendiniz gibi yabancı dili konuşarak, duyarak ve görerek öğrenme şeklinde. Konuşma ağırlıklı eğitimler veriyoruz ki bir an önce öğrenmek istediğiniz dili konuşmaya başlayın. Gramer ise arkasından destek olarak geliyor. Çocuklara ve gençlere yönelik programlarımız da var. Çocuk programlarımız, 4 yaşından 7 yaşına kadar olan ve çok rağbet gören bir eğitim sistemi. Ayrıca kurumsal çalışanlara da eğitim veriyoruz" dedi.

Dil eğitimini kökten değiştirdi

1878’de Maximillian D. Berlitz tarafından bulunan Berlitz Metodu, dil eğitimini kökten değiştirdi. Anadilinde eğitim veren öğretmenler ile sunulan üç boyutlu bir deneyim ve de sözel iletişime odaklanan metot, öğrenim sürecinin kısalmasını ve etkili bir iletişim temelinin oluşmasını sağlıyor.

Küresel iletişim eğitiminde devrim

Günümüzde eğitim, yaşam tarzı, sağlık gibi alanların yanı sıra dil ve küresel liderlik eğitimi alanlarında çalışmaları bulunan Japon şirketi Benesse Holding Inc.’in sahibi olduğu Berlitz, kurulduğu ilk günden bu yana istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Maksimum performansa erişmeleri için kültürel farklılıkların aşılması, çeşitlilik yönetimi ve benzerliklerden yararlanma alanlarında programlar üreterek şirketlere ve kişilere büyük kolaylık sağlayan Berlitz, çok platformlu hizmet çözümleri sunan ilk eğitim şirketi olma özelliği de taşıyor.
Yoğun özel derslerden, özel gruplara ve şirket derslerine kadar çeşitli şekillerde eğitim sunan Berlitz, canlı dil eğitiminin yanı sıra; e-eğitim, online ürünler, kültürlerarası eğitim, liderlik eğitimi ve seminer hizmetleri de sunuyor. Berlitz’in en başarılı uygulamalarından olan ve 90’ların sonlarında hayata geçirilen çocuk dil eğitimi programı Berlitz Kids alanında dünya lideri olma özelliği taşıyor.

Berlitz’in Türkiye macerası

1908’de İstiklal Caddesi’nde ilk merkezini açan Berlitz, bundan kısa bir süre sonra Türk hükümetinin isteği üzerine Ankara’da bir merkez daha açtı. İki dünya savaşını atlatan Berlitz İstanbul, 90’ların ortalarında franchise haline getirildi. Bugün yeniden düzenlenme ve yapılanma döneminin ardından, yeni yönetimi ile bir kez daha İstanbul’da kapılarını açıyor. 

Etiketler: Berlitz, İstanbul


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!