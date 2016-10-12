Mahkeme, Doğan’ın evine yapılan operasyonu kaydeden el kamerasındaki, silindiği tespit edilen görüntülerin geri getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Jandarma Kriminal’den rapor istenmesine hükmetti.

İstanbul Sarıyer'de DHKP-C’ye yönelik terör operasyonu sırasında baskın yapılan bir evde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın ölümüne ilişkin hakkında dava açılan polis memuru Y.M.’nin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı oturumda görülen 4’üncü duruşmaya sanık polis memuru Y.M. katılmadı. Y.M.’yi avukatı temsil ederken, Dilek Doğan’ın annesi Aysel Doğan ve babası Metin Doğan ile 13 avukat salonda hazır bulundu. Olay anı görüntülerinin çekimini yapan kamera kaydının Emniyet Müdürlüğü’nden istendiğini hatırlatan mahkeme heyeti, kamera ve olay anı görüntülerinin kesinti yapıldığı belirtilen bölümünde, daha önceden görüntü bulunup bulunmadığına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun dava dosyasına girdiğini açıkladı.

Görüntüler silinmiş

Raporda, incelenmesi istenen el kamerasının içerisinde hiçbir görüntü ve fotoğrafın bulunmadığı tespit edildi. Kameranın hafızasındaki tüm görüntülerin 27 Haziran 2016 tarihinde silindiği anlatıldı. Ancak bilirkişi tarafından profesyonel veri kurtarma yazılımları aracılığıyla 6 gün süren aralıksız taramalarla kameradan çok sayıda veri kurtarıldığı, bunlardan 2 tane fotoğrafın davayla ilgili olduğu belirtildi. Ancak el kamerasıyla kayıt edilen görüntülerin ham haline erişilemeyeceği belirtildi. Raporda, eve giriş anı, evde yapılan aramalar ve evin dışında yaşananların görüntülendiği 3 videoda herhangi bir değişiklik, kesinti, ekleme işlemlerinin yapılmadığının tespit edildiği anlatıldı.

Jandarma Kriminal’den rapor istendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, olayı kaydeden kameranın Jandarma Kriminal Kurumu’na gönderilerek olaya ilişkin görüntülerin geri getirilmesi, geriye getirilmesi mümkünse arada görüntülerin çıkarılma işleminin yapılıp yapılmadığı konusunda rapor istenmesine hükmetti.

Sanığa yurt dışına çıkış yasağı

Mahkeme heyeti sanık polis Y.M. hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu. Taraflara esas hakkındaki savunmaları hazırlamaları için bir sonraki celseye kadar süre veren mahkeme, duruşmayı 12 Ocak 2017 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Dilek Doğan, terör örgütü DHKP/C'nin 10 Ağustos'ta ABD Başkonsolosluğu'na yönelik saldırısının firari şüphelisi H.R.K.'nin yakalanabilmesi ve muhtemel başka bir silahlı eyleminin önlenebilmesi amacıyla 18 Ekim'de Sarıyer'de düzenlenen operasyonda yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Dilek Doğan, 7 gün sonra hayatını kaybetmişti. Doğan'ın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, operasyona katılan polis memuru Y.M.’nin ifadesi alınmış ve tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hakimlik, polis memuru Y.M.’nin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polis memuru Y.M.‘nin "Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi" suçundan 20 yıldan 26.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Doğan’ın vurulmasından önce polis memuru Y.M. ile aralarında yaşanan sözlü tartışmanın diyaloglarına da iddianamede yer verilmişti. Davanın açıklamasının ardından mahkeme heyeti, duruşmaların güvenli şekilde yapılmasının mümkün olmaması ve mahkeme heyetinin tehdit edilmesi gerekçeleriyle davanın kapalı görülmesine hükmetmişti.

Başak Akbulut