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Dilenci önce kaçtı sonra bayılma numarası yaptı

Samsun’da düzenlenen dilenci operasyonunda bir dilenci önce kaçtı, sonrasında yere yatarak bayılma numarası yaptı.

Dilenci önce kaçtı sonra bayılma numarası yaptı

24 Şubat 2017 14:33
Dilenci önce kaçtı sonra bayılma numarası yaptı - Tıkla İzle

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve resmi polis ekipleri şehir merkezinde dilenci operasyonu yaptı. Operasyonda şehir merkezinde bulunan yerli ve yabancı dilenciler yakalandı. Yakalanan 6 yerli dilenciye Kabahatler Kanunu’na göre kişi başına 109 lira para cezası kesildi.

Yabancı uyruklu 24 kişi ise Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonda 80 yaşında bir dilenci kadın da yakalandı. Yakalanan dilencilerden biri ise su parasını yatıramadığını, kapanan suyunu açmak için dilencilik yaptığını iddia etti. 

Büyük Cami civarında yapılan operasyonda da ekipleri gören 3 yabancı uyruklu dilenci kaçmaya başladı. 2 dilenci dükkanların içine kaçarken, biri ise yaşanan kovalamanın ardından kendisini yere atarak bayılma numarası yaptı. Zabıta ekipleri yerde yatan kadının elini ve yüzünü suyla yıkayarak müdahale etti.

Bir türlü ayılmayan kadın için olay yerine 112 Acil Servis ambulansı istendi. Zabıtanın "Tamam, seni serbest bırakıyorum” demesinin ardından ayaklanan dilenci kadın daha sonra ambulansı beklemeden yürüyerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Kadın daha sonra tekrar zabıta tarafından yakalanarak araca bindirildi.
Operasyon kapsamında toplam 30 dilenci yakalandı, 1 seyyar satıcının aracına ve sattığı muzlara el konuldu. Yakalanan dilenciler önce Dilenci Toplama Merkezine götürüldü. Yabancı uyruklular ise Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yapılan operasyonun ardından dilencilerin üzerinden 500 lira çıktığı öğrenilirken, toplanan paralar kamuya aktarılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim edildi. 

Erdi Demür
 


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