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Dilendirilen çocuklar kamerada

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dilendirilen Suriyeli çocuklardan paraları alan şahıs, amatör kamera tarafından görüntülendi.

Dilendirilen çocuklar kamerada

23 Kasım 2016 09:51
Dilendirilen çocuklar kamerada - Tıkla İzle

Şanlıurfa-Siverek karayolu otogar kavşağında bekleyen bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, Suriyeli oldukları düşünülen 3 erkek ve bir kız çocuğunun yanına gelen bir şahıs, çocukların dilenerek aldıkları paraları toplarken görülüyor. Para alamadığı düşünülen en küçük çocuğun kafasına vuran şahıs daha sonra çocukların topladığı paraları alıyor. Çocukların dilenerek topladıkları paraları cebine koyan kişi, bir süre sonra çocukları alarak uzaklaşıyor.

Kaydettiği görüntüleri yayımlayan M.S.Ç. adlı vatandaş sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:
“Bu şerefsiz haysiyetsiz kişiler çocukları dillendirip uzaktan uzağa takip ediyor. Sonra da çocukların dilendikleri paraları alıp tekrar farklı bir yere dilenmeye bırakıyor. Özellikle sürücü arkadaşlardan ricam bu çocuklara para vermeyin, onlara zarar vermiş oluyorsunuz. İlgili kurumları bu şerefsizler hakkında gereğini yapmalarını davet ediyorum.”

Öte yandan, ışıklarda bekleyen bazı Suriyeli çocukların kırmızı ışıkta bekleyen araçlara yaklaşıp para dilenme anları kameralar tarafından görüntülendi. Kameranın kendilerini çektiğini fark eden çocuklar hızla uzaklaştı. 

Cuma Sarı


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