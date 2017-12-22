Dilenmek için belediyeyi seçince yakayı ele verdi

Küçükçekmece Belediyesi’ndeki müdürlükleri tek tek dolaşan ve konuşamadığı için elindeki not kağıtlarını gösteren bir dilenci, yakayı ele verdi.

37 yaşında olduğu öğrenilen R.D. isimli şahıs, Küçükçekmece Belediyesi’ne sıradan bir vatandaş olarak giriş yaptı. Ardından birimleri tek tek dolaşarak, elinde mağdur ve ihtiyaç sahibi olduğuna dair yazılar bulunan kağıtları gösterip dilenmeye başladı.

Şüpheli hareketleriyle dikkat çekti

Şüpheli hareketleriyle güvenlik görevlilerinin dikkatini çeken R.D. takibe alındı. Zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan R. D’nin üzerinde yapılan aramada şahsın üzerinden çıkanlar ‘yok artık’ dedirtti. R.D’nin üzerinden 4 bin 580 TL para, kendi adına banka dekontları ve ücretsiz ulaşım kartı ile milli piyango bileti çıktı.

R.D’nin üzerinden çıkan ve başka isimler adına olduğu tespit edilen 232 bin TL meblağlı banka hesap cüzdanı da zabıta ekiplerini şaşırttı. R. D.’ye zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu’na göre 109 TL para cezası uygulandı.

Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürü Musahmettin Yazıcı konuyla ilgili, "Şahıs belediyemize giriş yaptıktan sonra güvenlik ekiplerimizce takibi yapılıp, şüphe üzerine zabıta ekiplerimize bildirildi. Şahsın dilencilik yaptığı tarafımızdan tespit edilince şahsa Kabahatler Kanununa göre 109 TL idari para cezası uygulanmış, kamuya geçirilmesi adına da tutanak tutulmuştur. Üzerinden başkası adına düzenlenmiş 232 bin liralık banka cüzdanı, ayrıca ATM'lerde para yatırdığına dair 7 bin 200 liralık makbuzlar çıkmıştır. Ayrıca şahsın ücretsiz olarak kullandığı ulaşım kartı bulunmuştur" dedi.