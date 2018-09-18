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Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları başladı

Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları başladı
Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında, 20 Eylül Perşembe günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 10.30'da başladı. Atiker Konyaspor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yarın Hırvatistan'a gidiyor. Teknik Direktör Philip Cocu ve bir futbolcu, yarın Maksimir Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçe'nin maçtan önceki son antrenmanı Maksimir Stadyumu'nda TSİ 20.30'da başlayacak.  

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