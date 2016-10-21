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Dink soruşturmasında 3 jandarma görevlisi ifade veriyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti soruşturmasında, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davadan tutuklu Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan 2 jandarma görevlisi ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veriyor.

Dink soruşturmasında 3 jandarma görevlisi ifade veriyor

21 Ekim 2016 15:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin soruşturmada, jandarma görevlilerinin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor. Soruşturma kapsamında bugün MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada tutuklu bulunan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında tutuklanan eski jandarma görevlileri Yüzbaşı Muharrem Demirkale ve Astsubay Yavuz Karakaya, Savcı Kökçü’nün talimatı üzerine adliyeye getirildi. Tutuklu bulundukları cezaevinden Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen 3 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcılığa ’’şüpheli’’ sıfatıyla ifade veriyor.

Dink cinayeti soruşturmasında ifadesi alınan 3 isim, FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilmişti.

Etiketler: Hamza Celepoğlu, Hrant Dink cinayeti


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