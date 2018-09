Dinlenmek için uzandığı minderden dünya şampiyonluğuna

Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli sporcu Kerem Kamal, şampiyon oldu. Trnava kentinde düzenlenen şampiyonada grekoromen stil 60 kiloda güreşen Kerem Kamal, finalde Hindistanlı Vijay Vijay ile karşılaştı. Milli güreşçi, müsabakayı 10-0 sayı tuşuyla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. 2 Dünya, 3 Avrupa şampiyonluğu ve 3 Dünya ikinciliği bulunan genç sporcu Manisa'ya geldi. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, şampiyon güreşçiyi makamında ağırlayarak, çeyrek altın ile ödüllendirdi. Genç sporcuya ziyarette antrenörü Süleyman Güngör eşlik ederken, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcıları Cemal Alat, Güzin Pekiyi ve Ziya Oyit de hazır bulundu. Kerem Kamal'ın uzun zamandır kendilerinin göğsünü kabarttığını belirten AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Kerem Kamal neredeyse her şampiyonada İstiklal Marşımızı okutuyor, bayrağımızı göndere çektiriyor. İnşallah bu böyle devam edecek. Bize olimpiyat şampiyonluğu istediğini söylemişti. Böyle bir altyapıyı, böyle bir kültürü güreş noktasında da ahlakı oluşturmuş durumda. Fazlasıyla bunu yapacağına biz Manisalı bir ağabeyi olarak AK Parti İl Başkanlığı olarak inanıyoruz" dedi.

'Sahip çıkmadılar' haberlerine sitem

Bazı basın yayın organlarında Kerem Kamal'ın karşılanmasına ilgi gösterilmediği yönünde yer alan haberlere de değinen Başkan Mersinli, "Çok büyük organizasyonlarda, böyle derece almış kardeşimizin Manisa'da tek bırakılmış gibi bir durumu olamaz. Üzerine titrediğimiz, her başarısından önce her başarısından sonra mutlaka temas ettiğimiz bir kardeşimizdir. Manisa mutlaka Kerem gibi kardeşlerimize sahip çıkacak. Yine antrenörümüz Süleyman hocam da bu noktada çok kıymetli hizmetler yapıyor. Çocuğumuzun üzerinde hakkı büyük. İnsanların günlük meşakkatlerinden günlük organizasyonlarından ufak tefek eksiği oluyordur ama biz kardeşimiz olimpiyat madalyası aldığı güne kadar ondan sonrasında da hayatının her kademesinde başta ailesi, hocaları, yakınları, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Manisa Valiliği, bizler de ağabeyleri olarak yalnız bırakmayacağız. Gerçekten Manisa'dan büyüklerde dünya şampiyonu ve büyüklerde yine olimpiyat şampiyonu olabilirse bizim için çok büyük bir gurur. Biz inanıyoruz" diye konuştu.

Şampiyon Güreşçi Kamal: "Hedefim olimpiyatlar"

Kendisini ağırlamalarından dolayı Başkan Mersinli'ye teşekkürlerini sunan şampiyon güreşçi Kerem Kamal ise "Öncelikle bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. 2 senedir Dünya Şampiyonu oluyorum. Manisa'ya layık bir sporcu olmaya çalışıyorum. Çok şükür bana nasip oluyor. Ben Avrupa ve dünya arenasına girdiğimiz ilk günden bu yana yapılan her Avrupa Dünya Şampiyonasında en iyi dereceyi yapıp, 2020'ye en güçlü şekilde ülkemizi temsil etmek istiyorum. Her şey yolunda gidiyor. 2 senemiz kaldı. Seneye olimpiyatlar var. Oradan da vizeyi alıp Manisa'dan biri olimpiyatlara gidecek. Hedefim olimpiyatlar" açıklamasını yaptı

"Dinlenmek için gittiğim salondan güreşçi olarak çıktım"

AK Parti Manisa İl Başkanlığı ziyaretinin ardından İHA muhabirine özel açıklamalarda bulunan Kerem Kamal, güreş sporuna nasıl başladığını anlattı. Çocukluğundan itibaren sporu her zaman çok sevdiğini aktaran Kamal, "Ortaokuldayken futbol olsun, atletizm olsun hep gidiyordum. Atletizme devam ettiğim sırada bir gün yoğun bir antrenman olmuştu. Çok yorulmuştum. Bizim de bir arkadaşımız güreş yapıyordu. 'Gel minder var burada yatarsın' dedi. Ben dinlenme amaçlı gittiğim salondan güreşçi olarak çıktım. Çok şükür 2 senedir üst üste dünya şampiyonu oluyorum. Bundan önce yıldızlarda 3 defa dünya 2.'si olmuştum. Çok istiyordum. Finale kaldığımda zorlu bir gruptan çıkmıştım. Bundan 1 ay önce kaza sonucu Avrupa Şampiyonasına gidememiştik. Bu sefer sağlam gidiyordum. Finale kaldıktan sonra almak zorunda hissettim. Rahat oldu şampiyonluk geldi" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanının mesajı için teşekkür ederim"

Slovakya'daki son şampiyonluğunun ardından kendisi için tebrik mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kamal, "Şampiyon olduktan sonra haberlere pek bakamadım. Sonradan Cumhurbaşkanımız sağ olsun tebrik telgrafı göndermiş. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Düzenli hazırlanırsak başaramayacağımız şey yoktur"

Avrupa ve Dünya'da her zaman en iyi dereceleri almak için hazırlık yaptıklarını vurgulayan Kamal, "Her Avrupa şampiyonasında en iyi dereceyi alıp en güçlü şekilde, en hazır şekilde 2020 olimpiyatlarına gitmek istiyoruz. İnşallah Rabbim nasip ederse oraya gideceğiz. Çok şükür kamplara gittiğimizde yemeklerimiz, antrenman salonumuz, yatakhanelerimiz dört dörtlük. Çok iyi de hazırlandık zaten. Genç güreşçi arkadaşlarıma tavsiyem hiç antrenman kaçırmamaya özen göstersinler. Her şeyin sürekliliği ve devamlılığı iyidir. Antrenmanımızı düzenli bir şekilde yaparsak başaramayacağımız şey yoktur" ifadelerini kullandı.

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ