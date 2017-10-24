Direksiyon sınavı ne zaman? 7 Ekim Ehliyet sınavının Direksiyon sınavı ne zaman düzenlenecek?

7 Ekim'de yapılan ehliyet sınavının ardından gözler şimdi de direksiyon sınavına çevrildi. Binlerce sürücü adaynın sınav sonuçlarını öğrenmesinin ardından merakla direksiyon sınavını beklemeye başladı. Peki direksiyon sınavının tarihi belli mi? İşte tüm ayrıntılar...

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

07 Ekim 2017 tarihinde MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınavının sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı direksiyon sınavı içi kesin bir tarih vermezken, daha dönemlere baktığımızda direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 – 22 gün sonra açıklanıyor. Adaylar heyecanla MEB'den gelecek açıklamayı bekliyor...

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIYOR?

“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların, emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda, park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.