Diriliş 116.Bölüm Fragmanı yayınladı Mı?| Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul bu hafta neden yok

Diriliş Ertuğrul 115. Bölüm TRT 1 CANLI İZLE | Diriliş 116.Bölüm Fragmanı yayınladı Mı? |Diriliş Ertuğrul Son bölüm İZLE

Diriliş Ertuğrul 116. Bölüm fragmanı haberimizde.... TRT 1’in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul’un son bölümü yine nefesleri kesti. Sadettin Köpeğin infaz sahnesi izleyenleri adeta büyüledi. Diriliş'te bu ölüm haberinden sonra neler yaşanacağı merak konusu oldu ve izleyici Diriliş Ertuğrul'un 116. bölüm fragmanına kilitlendi. Diriliş Ertuğruul bu hafta yayınlanacak mı? Fragmanın uzatılması izleyicilerde Diriliş bu hafta yayınlanmayacak mı sorusunu akıllara getirdi. Diriliş Ertuğrul'un 116. bölümünde neler olacak? Diriliş Ertuğrul'u canlı izlemek için haberimizdeki linkten faydalanabilirsiniz...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 116.BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YOK?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç paylaştığı sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 116.bölümü fragmanı TRT 1 ekranlarında yayınlanmadı. Genellikle son bölümü yayınlandıktan hemen sonra paylaşılan fragman bu hafta izleyiciyle buluşmadı. Dizi severler ise Diriliş Ertuğrul 116.bölüm tanıtımının ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı.

Fakat TRT 1 ve yapımcı şirketten dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Son bölümünde "Aksiyon sahnelerimizin yoğunluğu nedeniyle dizimizin 115.bölüm tanıtımı yetişmemiştir. Heyecan aksiyon ve macera dolu yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul, haftaya çarşamba günü saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında olacaktır." açıklaması bu hafta geçerli olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

Diriliş Ertuğrul'un 116. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde olacak....

Diriliş Ertuğrul 115. bölüm fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul'un 116. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak...

Reyting rekortmeni dizinin yayınlanan son bölümünde Saadettin Köpek’in ordugahına girerek otağına sızan Ertuğrul, tuzağa düşmüş, Günalp, Ertuğrul’dan Saadettin Köpek’e teslim olmasını istemişti.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragmanda otağa gelen Saadettin Köpek’in kızgın demirle Ertuğrul’un göğsünü dağladığı sahne izleyenlerde şok etkisi oluştururken, ikinci tanıtımda ise Ertuğrul’un Saadettin Köpek’le karşı karşıya gelmesi ‘’Saadettin Köpek ölecek mi?‘’ sorusunu gündeme getirdi.

Sevilen dizinin yayınlanan fragmanları sosyal medyada on binlerce paylaşım alarak yaklaşık 10 Milyondan fazla görüntülemeye ulaştı.

Saadettin Köpek ölecek mi? Ertuğrul ve Köpek arasındaki vuruşma nasıl sonuçlanacak? Kayı obasında neler yaşanacak? Sultan ve Artuk Bey, Aydoğmuş’la baş edebilecek mi? Bu ve daha fazla soru Diriliş Ertuğrul’un Bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de yayınlanacak yeni bölümünde yanıt bulacak.

Diriliş Ertuğrul 115. bölüm CANLI İZLE

Fenomen dizinin yayınlanan son bölümünde, Köpek’i öldürmek için saraya giden Aslıhan Hatun’un Köpek tarafından öldürülmesinin ardından obadakiler yıkıma uğramış, Ertuğrul ve alplar intikam yemini etmişti. Yayınlanan tanıtımda ise Saadettin Köpek, Aydoğmuş’un Kayı obasına giderek herkesi kılıçtan geçirmesi için emir veriyor. Görüntülerde obayı basan askerlere Bamsı, Abdurrahman Alp ve beraberindekiler engel olmaya çalışsa da Abdurrahman Alp aldığı kılıç darbeleriyle yaralanarak yere yığılıyor. Aydoğmuş ise elinde kılıcıyla otağa girmeyi başarıyor.

Diriliş Ertuğrul 114. Bölümü izlemek için tıklayın

Obadakilerin akıbeti ne olacak? Otağda neler yaşanacak? Saadettin Köpek kimleri neden infaz ediyor? Ertuğrul, Turgut ve Sungur oklarını kime doğrulttu? Abdurrahman Alp’e ne oldu? Bu ve daha fazla soru Diriliş Ertuğrul’un 11 Nisan Çarşamba Saat 20.00’de yayınlanacak yeni bölümünde yanıt bulacak.

Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanı izle

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul 115.bölüm fragmanı yayınlandı.

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Diriliş Ertuğrul’da seyirciyi ekrana kilitleyen sahne!

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, yayınlanan her bölümüyle ayrı bir aksiyona sahne olmaya devam ediyor. Reyting rekortmeni dizi , Ertuğrul’un Köpek’in otağına sızdığı ve Günalp’le karşılaştığı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi.

Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı dizinin yayınlanan son bölümünde, Sivas Emiri Hüsameddin, Ertuğrul Bey ile planladıkları oyunun bir parçası olarak, Kamyeri’nin yüzüğünü ve börkünü alıp Köpek’in yanına gitti. Köpek’e Kamyeri’yi öldürdüğünü söyleyip onun tarafında olduğunu ifade eden Emir Hüsameddin, Köpek’in güvenini kazanarak onu Sivas’ta konaklaması için ikna etti. Ardından, Ertuğrul, Turgut ve Sungur, Selçuklu üniforması giyerek Köpek’in otağının bulunduğu yere gitti. Yanına iki asker alarak ulak kılığına giren Ertuğrul, Köpek’in otağına girmeyi başarsa da beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Otakta Köpek’in olmadığını fark eden Ertuğrul, Günalp’i karşısında görünce şok oldu.

Ertuğrul’la Günalp arasında neler yaşanacak? Aydoğmuş’la karşı karşıya kalan Sultan Gıyaseddin’in akıbeti ne olacak? Saadettin Köpek’in bundan sonraki hamlesi ne olacak? Marya’nın Köpek’e muhbirlik yaptığını gözleriyle gören Ares, bundan sonra ne yapacak?