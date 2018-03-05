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iha.com.tr »
Magazin »
Diriliş Ertuğrul 109.bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
05 Mart 2018 13:55
Diriliş Ertuğrul 109.bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yayınlanan yeni fragmanıyla izleyenleri şok etti. Dizinin yeni oyuncusu Engin Öztürk ise Günalp Bey karakteriyle ilk kez seyirci karşısına çıktı.
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05 Mart 2018 13:55
Diriliş Ertuğrul 109.bölüm 2. fragmanı yayınlandı! - Tıkla İzle
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