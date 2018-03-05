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Diriliş Ertuğrul 109.bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yayınlanan yeni fragmanıyla izleyenleri şok etti. Dizinin yeni oyuncusu Engin Öztürk ise Günalp Bey karakteriyle ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Diriliş Ertuğrul 109.bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

05 Mart 2018 13:55
Diriliş Ertuğrul 109.bölüm 2. fragmanı yayınlandı! - Tıkla İzle
 

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