Diriliş Ertuğrul 114. bölüm TRT 1 CANLI İZLE | Diriliş 115.bölüm fragmanı TRT 1 yayınladı mı? Otağda neler yaşanacak?

Geçen hafta Diriliş Ertuğrul'un fragmanını izlemek isteyen seyirciler şok olmuştu. Geç kalan fragman akıllara Diriliş bitiyor mu sorusunu getirmişti. Çarşamba akşamlarının reytin rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da heyecan dorukta. Obadakilerin akıbeti ne olacak? Otağda neler yaşanacak? Saadettin Köpek kimleri neden infaz ediyor? Diriliş Ertuğrul'un 114. bölümünde nelelr olacak? Diriliş Ertuğrul'u canlı izlemek için haberimizdeki linkten faydalanabilirsiniz...

Diriliş Ertuğrul 114. bölüm CANLI İZLE

Fenomen dizinin yayınlanan son bölümünde, Köpek’i öldürmek için saraya giden Aslıhan Hatun’un Köpek tarafından öldürülmesinin ardından obadakiler yıkıma uğramış, Ertuğrul ve alplar intikam yemini etmişti. Yayınlanan tanıtımda ise Saadettin Köpek, Aydoğmuş’un Kayı obasına giderek herkesi kılıçtan geçirmesi için emir veriyor. Görüntülerde obayı basan askerlere Bamsı, Abdurrahman Alp ve beraberindekiler engel olmaya çalışsa da Abdurrahman Alp aldığı kılıç darbeleriyle yaralanarak yere yığılıyor. Aydoğmuş ise elinde kılıcıyla otağa girmeyi başarıyor.

Obadakilerin akıbeti ne olacak? Otağda neler yaşanacak? Saadettin Köpek kimleri neden infaz ediyor? Ertuğrul, Turgut ve Sungur oklarını kime doğrulttu? Abdurrahman Alp’e ne oldu? Bu ve daha fazla soru Diriliş Ertuğrul’un 11 Nisan Çarşamba Saat 20.00’de yayınlanacak yeni bölümünde yanıt bulacak.

Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanı izle

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul 115.bölüm fragmanı, 114.bölümün yayınlanmasının ardından haberimizde bulabilirsiniz.