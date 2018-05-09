Diriliş Ertuğrul 117. Bölüm TRT 1 CANLI İZLE | Diriliş 118.Bölüm Fragmanı yayınladı Mı? |Diriliş Ertuğrul Son bölüm İZLE

Diriliş Ertuğrul 117. Bölüm fragmanı haberimizde.... Diriliş'te bomba transferler... Çok konuşulacak isimler Diriliş Ertuğrul'da. Diriliş'te büyük sürpriz Noyan geri döndü. Noyan casus gönderiyorTRT 1’in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul’un son bölümü yine nefesleri kesti. Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Halime’nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası’nda ahvâl ne olacak? ve izleyici Diriliş Ertuğrul'un 117. bölüm fragmanına kilitlendi. Diriliş Ertuğruul bu hafta 118. bölüm fragmanı yayınlanacak mı? 'Diriliş son bölüm izle Youtube' Fragmanın uzatılması izleyicilerde Diriliş bu hafta yayınlanmayacak mı sorusunu akıllara getirdi. Diriliş Ertuğrul'un 117. bölümünde neler olacak? Diriliş Ertuğrul'u canlı izlemek için haberimizdeki linkten faydalanabilirsiniz...

Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm fragmanında Noyan'ın kurduğu planlar dahilinde, acılı Kayı obası, yeni oyunlara maruz kalıyor. Obanın içerisine kendi topluluğundan bir kadın gönderen Noyan, Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm fragmanında oba beyinin yönetimini bu şekilde içerden vurmayı amaçlıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm fragmanında gündeme gelen olaylar arasında neler yer alıyor? İşte, iki fragmana yansıyan detaylar ve Halime Hatun'un ölümünün yansımaları

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nice vakittir heyecanla beklenen Osman, nihayet doğmuş ve Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemiş ve Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu. Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti…



Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Halime’nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası’nda ahvâl ne olacak?

Diriliş Ertuğrul Son Bölümü izlemek için tıklayın

Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanı izle

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul 117.bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni başrol oyuncusu!

TRT'nin reyting rekortmeni 'Diriliş Ertuğrul' dizisi sezon finaline yaklaşıyor. Beşinci sezonunda da yeni oyuncuları ve iddialı senaryosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan Tekden Film imzalı dizinin başrol kadın oyuncusu Esra Bilgiç, geçen hafta projeden ayrılmıştı.

Metin Günay'ın yönettiği, Mehmet Bozdağ'ın ise yazdığı dizi ekibindeki bu beklenmeyen veda şok etkisi oluşturmuştu. Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynadığı dizinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı ise büyük merak konusu olmuştu.

Oyuncu kadrosu seçimleri gizlilik içinde yapılan dizinin yeni kadın yıldızının Oya Unustası olduğu ortaya çıktı.

Yeni bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Diriliş Ertuğrul’a dört yeni oyuncu

Önümüzdeki haftalarda ileri bir tarihe atlayacak olan TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna 4 oyuncu katıldı. İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni karakterleri...

RT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’un kadrosuna dört yeni oyuncu daha katıldı.



Moğolların geri dönüşüyle dizinin 117. bölümünde oyuncu kadrosuna dahil olan isimler şöyle:

Şerif Bozkurt (Belgütay)

Barış Bağcı (Noyan)

Gönül Nagiyeva (Almıla)

Ali Buhara Mete (Mergen)