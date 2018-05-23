Diriliş Ertuğrul 119. Bölüm TRT 1 CANLI İZLE | Diriliş 120.Bölüm Fragmanı yayınladı Mı? |Diriliş Ertuğrul Son bölüm İZLE

Diriliş Ertuğrul 119. Bölüm fragmanı haberimizde TRT 1 Diriliş Ertuğrul 119.bölüm fragmanı! Ertuğrul Bey'den önemli karar. eyim sultanımızın sana verdiği o heybede ne vardır" diyen Turgut Alp'e "Devletimizin Bekası" var diyen Ertuğrul Bey izleyenleri yine heyecanlandırdı. Son bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımı büyük merak konusu olan Diriliş Ertuğrul 119.bölüm fragmanı yayınlandı. "Noyan'ın heybende ne var Ertuğrul" demesine karşın, Ertuğrul Bey "Hanının otağına gittiğin vakit öğrenirsin" cevabını verdi. İlgiyle beklenen ve izlenen Diriliş Ertuğrul'da bu hafta neler olacak? Beklenen fragmanının gelmesinin ardından Diriliş Ertuğrul'da yaşanan savaş sahneleri izleyenlerin adeta nefesini kesti. izleyici Diriliş Ertuğrul'un 120. bölüm fragmanına kilitlendi. Diriliş Ertuğruul bu hafta 118. bölüm fragmanı yayınlanacak mı? 'Diriliş son bölüm izle Youtube' Fragmanın uzatılması izleyicilerde Diriliş bu hafta yayınlanmayacak mı sorusunu akıllara getirdi. Diriliş Ertuğrul'un 117. bölümünde neler olacak? Diriliş Ertuğrul'u canlı izlemek için haberimizdeki linkten faydalanabilirsiniz...

İzleyicilerin merakla beklediği Diriliş Ertuğrul 119.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Ertuğrul, Sultan Gıyaseddin’in isteğine uyarak Moğol Hanı Ögeday’ın huzuruna elçi olarak gitmeyi kabul etmesinin ardından beklenen buluşma gerçekleşti. İşte Diriliş Ertuğrul 119.bölüm 2.fragmanı ve yeni bölüm tanıtımları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey Noyan'ın hayatını kurtardığı için Noyan, Ertuğrul'a kendini borçlu hissedecek. Borcunu ise Ertuğrul Bey Ögeday'ın karşısına çıkınca ödeyecektir. Çünkü Ertuğrul Bey Ögeday'ın önünde eğilmez.

Buda Ögeday'ı sinirlendirir ve Ertuğrul Bey'i öldürmek ister. Ama Noyan engel olacaktır. Çünkü hem can borcu hemde Ertuğrul'un kellesini kendisi almak istediği içindir.

Günalp Bey tahminlerimize göre ölmeyecektir. Çünkü çok akıllı bir kaledardı. Öldürülmek istendiğinin farkındadır ava giderken avlanmaz. Günalp Bey saldırıdan kurtulur ve Sugay hatunu da kurtarır. Bu sayede Ertuğrul Bey'in gözüne girer.

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Diriliş Ertuğrul 119. bölüm fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul 120.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni başrol oyuncusu!

TRT'nin reyting rekortmeni 'Diriliş Ertuğrul' dizisi sezon finaline yaklaşıyor. Beşinci sezonunda da yeni oyuncuları ve iddialı senaryosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan Tekden Film imzalı dizinin başrol kadın oyuncusu Esra Bilgiç, geçen hafta projeden ayrılmıştı.

Metin Günay'ın yönettiği, Mehmet Bozdağ'ın ise yazdığı dizi ekibindeki bu beklenmeyen veda şok etkisi oluşturmuştu. Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynadığı dizinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı ise büyük merak konusu olmuştu.

Oyuncu kadrosu seçimleri gizlilik içinde yapılan dizinin yeni kadın yıldızının Oya Unustası olduğu ortaya çıktı.

Yeni bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Diriliş Ertuğrul’a dört yeni oyuncu

Önümüzdeki haftalarda ileri bir tarihe atlayacak olan TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna 4 oyuncu katıldı. İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni karakterleri...

RT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’un kadrosuna dört yeni oyuncu daha katıldı.



Moğolların geri dönüşüyle dizinin 117. bölümünde oyuncu kadrosuna dahil olan isimler şöyle:

Şerif Bozkurt (Belgütay)

Barış Bağcı (Noyan)

Gönül Nagiyeva (Almıla)

Ali Buhara Mete (Mergen)