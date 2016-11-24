Diriliş Ertuğru yayınlanan son bölümüyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Ekranların reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle haftaya çarşamba ekranlarda olacak. Yeni bölümüyle yine nefes kesmeye hazırlanan Diriliş Ertuğrul 67.bölüm fragmanı adeta şoke etti.

Diriliş Ertuğrul 67.bölümünde neler olacak?

Obaya gelen Gündüz'ü gören Hayme Hatun ve Oba halkı şehitlerin olmasıyla yine huzurluk başlayacak. Esir olan Halime Hatun ve Aslıhan Hatun bu bölümde kurtarılacak. Ertuğrul Bey çok geçmeden Halime Hatun ve Aslıhan Hatunu kaçıranların peşine düşer. Ertuğrul Bey tektir ve savaş sırasında esir alacakları an Aliyar Bey yardıma gelecek ve Ertuğrul Bey'le birlikte Halime Hatun ve Aslıhan Hatunu kurtaracak. Pusu kurarken pusuya düşen Alpler ise zor durumdadır. Ağır yaralanan Alp ölüm ile burun buruna geliyor. Sultan'ın casusunun Ertuğrul olduğunu öğrenene Simon yeni planını devreye sokacak ve bu sefer amacı Ertuğrul Bey'i yok etmek üzerine olacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Son bölümünde iki oba arasında tansiyon yine çok yükseldi. Yeni topraklarına yeni kararlarla giden Ertuğrul Bey ve Kayılar, arka arkaya kötü sürprizler yaşadı. Verilen şehitlerin acısını henüz atlatamamışken bir de obaları basılan Kayılar, zor bir sürecin eşiğindeydi. Öte yandan Batuhan’ın baskın anında düşürdüğü hançerin Aliyar’ın elinde olması şüphe uyandırdı. Obanın ekonomisini elinde tutan Simon, ticari savaşı aleni yürütürken, haçlılar için gizliden yürüttüğü savaşta da boş durmuyordu.