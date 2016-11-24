Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Diriliş Ertuğrul 67. bölüm fragmanı yayınlandı! Gündüz ölüyor mu?

Diriliş Ertuğrul 67. bölüm fragmanı yayınlandı! Gündüz ölüyor mu?

Diriliş Ertuğrul dizisi 67.bölüm fragmanı yayınlandı.Her bölümüyle nefes kesen TRT 1'in reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'da heyecan dorukta. Ertuğrul'un oğlu Gündüz ölüyor mu?

Diriliş Ertuğrul 67. bölüm fragmanı yayınlandı! Gündüz ölüyor mu?

24 Kasım 2016 09:25
Diriliş Ertuğrul 67. bölüm fragmanı yayınlandı! - Tıkla İzle

Diriliş Ertuğru yayınlanan son bölümüyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Ekranların reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle haftaya çarşamba ekranlarda olacak. Yeni bölümüyle yine nefes kesmeye hazırlanan Diriliş Ertuğrul 67.bölüm fragmanı adeta şoke etti. 

Diriliş Ertuğrul 67.bölümünde neler olacak?

Obaya gelen Gündüz'ü gören Hayme Hatun ve Oba halkı şehitlerin olmasıyla yine huzurluk başlayacak. Esir olan Halime Hatun ve Aslıhan Hatun bu bölümde kurtarılacak. Ertuğrul Bey çok geçmeden Halime Hatun ve Aslıhan Hatunu kaçıranların peşine düşer. Ertuğrul Bey tektir ve savaş sırasında esir alacakları an Aliyar Bey yardıma gelecek ve Ertuğrul Bey'le birlikte Halime Hatun ve Aslıhan Hatunu kurtaracak. Pusu kurarken pusuya düşen Alpler ise zor durumdadır. Ağır yaralanan Alp ölüm ile burun buruna geliyor. Sultan'ın casusunun Ertuğrul olduğunu öğrenene Simon yeni planını devreye sokacak ve bu sefer amacı Ertuğrul Bey'i yok etmek üzerine olacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

 Son bölümünde iki oba arasında tansiyon yine çok yükseldi. Yeni topraklarına yeni kararlarla giden Ertuğrul Bey ve Kayılar, arka arkaya kötü sürprizler yaşadı. Verilen şehitlerin acısını henüz atlatamamışken bir de obaları basılan Kayılar, zor bir sürecin eşiğindeydi. Öte yandan Batuhan’ın baskın anında düşürdüğü hançerin Aliyar’ın elinde olması şüphe uyandırdı. Obanın ekonomisini elinde tutan Simon, ticari savaşı aleni yürütürken, haçlılar için gizliden yürüttüğü savaşta da boş durmuyordu. 

Etiketler: Diriliş Ertuğrul, Diriliş Ertuğrul 67. bölüm fragmanı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç