Diriliş Ertuğrul son bölümü ile herkesi ekran başına kilitledi. Dün akşam yayınlanan 69. bölümde Ertuğrul'un zehirlenerek ölümle karşı karşıya gelmesi izleyenleri gözyaşına boğdu. Çok ince düşünülen plan ile Ertuğrul tekrar oba'nın başına geldi. Diriliş Ertuğrul'un son bölümünün ardından 70. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şüphesiz her nefis ölümü tadacaktır… Amma zamanını yalnızca Allah tayin eder. Simon, yaptığı plan doğrultusunda Turgut’un sadakatini kullanarak Ertuğrul’a gönderdiği zehirli mektup hedefini bulmuş ve Ertuğrul zehrin etkisiyle kontrolden çıkmıştır. İki obanın bey ve hatunlarının önünde yaşanan bu olay herkesi şaşırtmakla kalmayıp endişeye sevk etmiştir. Zehirlenen Ertuğrul, çevresindekilere zarar verip birinin ölümüne sebep olacak mı? Ve asıl soru: Ertuğrul ölecek mi?



Kimi Zaman İyilerin Sadakati, Kötülerin Kullanacağı En Büyük Zaaf Olabilir…

Geçen bölümde Turgut Alp’ın Ertuğrul için çalıştığını tapınakçılar fark etmişti ve Turgut’un Ertuğrul’a olan sadakatini kullanarak Ertuğrul’u zehirlemeyi başarmışlardı. Artık iki tarafta da hain olarak bilinen Turgut, bu zor durumdan sıyrılabilecek mi?

Kara Haber Tez Duyulur…

Ertuğrul’un ölüm haberinin duyulması ile bir anda beysiz kalan Kayı Obasında yeni gelişmeler yaşanırken; Dündar, Ertuğrul Bey’in intikamını almak için hem tapınakçıların hem de Turgut Alp’ın üzerine gitmeye karar vermiştir. Ak ve karanın belli olmadığı bu karanlık ortam hangi sonuçları doğuracak?



Farklı Kişilerin Benzer Hali…

Gözlerinin önünde kontrolden çıkarak Ural’a saldıran Ertuğrul Bey’in bu hali, Çavdar otağında da büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştır. Candar Bey, Ertuğrul’a Aslıhan ile evlilik meselesini açacakken bu beklenmedik gelişme evlilik meselesinin bir müddet ertelenmesine sebep olmuştur. Öte yandan Toktamış’ın ölümü ile Ertuğrul’un zehirlenmesi arasındaki benzerlik Çavdar otağının dikkatinden kaçmamıştır. Peki iki zehir vakasında da parmağı bulunan Ural, bu durumdan sıyrılabilecek mi?

Kötülüğün Kısa Vadedeki Kazancı, İyiliğin Uzun Vadedeki Kazancının Başlangıcıdır…

Planın başarıyla işlemesi Simon’u keyiflendirirken, Kayıların intikam yemini etmesi, Simon’u da harekete geçirmiştir. Artık kartlar açıktan oynanacak ve kimin gücü kime yeterse mantığıyla hareket edilecektir… Peki bu seferberlik halinde kazanan taraf kim olacak?