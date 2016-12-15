Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Diriliş Ertuğrul 70. bölüm fragmanı! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı! Diriliş Ertuğrul'da buı hafta ne olacak?

Diriliş Ertuğrul 70. bölüm fragmanı! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı! Diriliş Ertuğrul'da buı hafta ne olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul dün akşam 69. son bölümü ile izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Ertuğrul'un ölüm haberi Oba'da gözyaşları ile karşılanırken beklenmedik bir anda gelen haber herkesi heycanlandırdı. Peki Diriliş Ertuğrul'un 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte geceye damga vuran o sahne... Diriliş Ertuğrul 70. bölüm fragmanı!

Diriliş Ertuğrul 70. bölüm fragmanı! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı! Diriliş Ertuğrulda buı hafta ne olacak?

15 Aralık 2016 09:09
Diriliş Ertuğrul 70. bölüm fragmanı - Tıkla İzle

Diriliş Ertuğrul son bölümü ile herkesi ekran başına kilitledi. Dün akşam yayınlanan 69. bölümde Ertuğrul'un zehirlenerek ölümle karşı karşıya gelmesi izleyenleri gözyaşına boğdu. Çok ince düşünülen plan ile Ertuğrul tekrar oba'nın başına geldi. Diriliş Ertuğrul'un son bölümünün ardından 70. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. 

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şüphesiz her nefis ölümü tadacaktır… Amma zamanını yalnızca Allah tayin eder. Simon, yaptığı plan doğrultusunda Turgut’un sadakatini kullanarak Ertuğrul’a gönderdiği zehirli mektup hedefini bulmuş ve Ertuğrul zehrin etkisiyle kontrolden çıkmıştır. İki obanın bey ve hatunlarının önünde yaşanan bu olay herkesi şaşırtmakla kalmayıp endişeye sevk etmiştir. Zehirlenen Ertuğrul, çevresindekilere zarar verip birinin ölümüne sebep olacak mı? Ve asıl soru: Ertuğrul ölecek mi?

Kimi Zaman İyilerin Sadakati, Kötülerin Kullanacağı En Büyük Zaaf Olabilir…

Geçen bölümde Turgut Alp’ın Ertuğrul için çalıştığını tapınakçılar fark etmişti ve Turgut’un Ertuğrul’a olan sadakatini kullanarak Ertuğrul’u zehirlemeyi başarmışlardı. Artık iki tarafta da hain olarak bilinen Turgut, bu zor durumdan sıyrılabilecek mi?

Kara Haber Tez Duyulur…

Ertuğrul’un ölüm haberinin duyulması ile bir anda beysiz kalan Kayı Obasında yeni gelişmeler yaşanırken; Dündar, Ertuğrul Bey’in intikamını almak için hem tapınakçıların hem de Turgut Alp’ın üzerine gitmeye karar vermiştir. Ak ve karanın belli olmadığı bu karanlık ortam hangi sonuçları doğuracak?

Farklı Kişilerin Benzer Hali…

Gözlerinin önünde kontrolden çıkarak Ural’a saldıran Ertuğrul Bey’in bu hali, Çavdar otağında da büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştır. Candar Bey, Ertuğrul’a Aslıhan ile evlilik meselesini açacakken bu beklenmedik gelişme evlilik meselesinin bir müddet ertelenmesine sebep olmuştur. Öte yandan Toktamış’ın ölümü ile Ertuğrul’un zehirlenmesi arasındaki benzerlik Çavdar otağının dikkatinden kaçmamıştır. Peki iki zehir vakasında da parmağı bulunan Ural, bu durumdan sıyrılabilecek mi?

Kötülüğün Kısa Vadedeki Kazancı, İyiliğin Uzun Vadedeki Kazancının Başlangıcıdır…
Planın başarıyla işlemesi Simon’u keyiflendirirken, Kayıların intikam yemini etmesi, Simon’u da harekete geçirmiştir. Artık kartlar açıktan oynanacak ve kimin gücü kime yeterse mantığıyla hareket edilecektir… Peki bu seferberlik halinde kazanan taraf kim olacak? 

Etiketler: Diriliş Ertuğrul, diriliş ertuğrul fragman


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç