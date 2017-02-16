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Diriliş Ertuğrul 78. bölüm fragmanı yayınlandı! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm

Diriliş Ertuğrul son bölümde idamdan kurtulan Ural Bey’in intikam için harekete geçmesi izleyicilerini heyecanlandırdı. Diriliş Ertuğrul 78. bölüm fragmanı yayınlandı.Soluksuz izleyeceğiniz Diriliş Ertuğrul 78. yeni bölüm fragmanı haberimizde bulabilirsiniz.

Diriliş Ertuğrul 78. bölüm fragmanı yayınlandı! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm

16 Şubat 2017 00:33
Diriliş Ertuğrul 78. bölüm fragmanı - Tıkla İzle

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde bu hafta gerilim gittikçe arttı. Ural'ın infazdan kurtulmasına sinirlenen Ertuğrul'un yeni planı ne olacak? Aliyar, obada bey olarak seçilecek mi? Sadettin Köpek ve Vasilius'un Ertuğrul'a karşı ilk hamlesi ne olacak? İşte Diriliş Ertuğrul'un 78. bölüm fragmanı

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 77. BÖLÜM ÖZETİ

Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde Sadettin Köpek ve Vasilius türlü oyunlar yaparak çıkarlarına hizmet eden Ural’ı kurtarmak istemiş ama mahkeme Ural’ın idamına karar vermiştir. Fakat Candar’ın ölümü her şeyi değiştirmiş, Vasilius’a yeni hamle yapma imkanı vermiştir. Vasilius Ural’ı kurtarmak adına ilk adımı atmış iki adamını kurban ederek onu tekfur cinayetinden aklamıştır. Fakat Ural sadece, Tekfur’u öldürtmekten değil, Ertuğrul’un alplarını öldürtmekten de hüküm giymiştir. Şimdi sıra Emir Saadettin’e gelmiştir. Peki Emir Saadettin Ural’ın alpları öldürtmek suçundan aklanmasını sağlayabilecek midir?

Diğer yandan Çavdar obasında beylik seçimi heyecanı devam etmektedir. Henüz bey seçimi yapılamamıştır. Acar Bey’in beyliğe talip olması ve Emir Saadettin’in onu desteklemesi Aliyar Bey’in işini zorlaştırmıştır. Ertuğrul’un hedefi Aliyar’ın Bey olmasını sağlamaktır. Peki bunun gerçekleşmesi için nasıl bir hamlede bulunacaktır?

Vasilius gün geçtikçe Helena’ya duygularını açmakta, Helena’nın gönlünü fethetmek adına her türlü oyunu yapmaktadır. Diğer yandan Bamsı gittikçe Helena’ya bağlanmakta, aşk ateşiyle yanıp kavrulmaktadır. Bu ikili arasında kalan Helena’nın yönü ne olacaktır?

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