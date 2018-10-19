Diriliş Ertuğrul Yeni bölüm| Diriliş Diriliş Ertuğrul Neden zaman, Diriliş Ertuğrul Yeni Sezon Ne Zaman?

Diriliş Ertuğrul Ne Zaman Başlayacak? Diriliş Diriliş Ertuğrul Neden Yok, Diriliş Ertuğrul Yeni Sezon Ne Zaman? Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği TRT1 ekranlarının reytin rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak büyük bir merak konusu... Bu hafta Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunun ilk bölümünü izlemek için ekran başına geçenler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Duyumlara göre çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümün yerine "Mehmetçik Kutlu Zafer" yer aldı. Dizinin hayranları büyük bir heyecanla bekledikleri yeni bölümü göremeyince büyük şok yaşadılar ve hemen yeni bölün neden yayınlanmadığı, ne zaman yayınlanacağı konusunda araştırma yapmaya başladılar... İşte Diriliş Ertuğrul ile ilgili tüm merak edilenler...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni sezona baştan aşağı yenilenmiş olarak giriş yapmaya hazırlanan Diriliş Ertuğrul 24 Ekim Çarşamba akşamı da başlamıyor. Yeni sezon tarihi için ise yapım şirketinden açıklama gelmedi. Ancak dizinin resmi İnstagram hesabında yeni sezonun ilk tanıtım videosunun kısa bir ön izlemesi yayınlandı. Hesaptan yapılan açıklamaya göre Diriliş “Ertuğrul” yeni sezon ilk tanıtımı bugün 21.00'de TRT1'de yayınlanacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YAYIN AKIŞINDA BAŞKA BİR YAPIM YER ALDI

Diriliş Ertuğrul'un büyük sürpriz ve yeni oyuncularla ekrana gelecek olan 5'inci sezonunu merak eden hayranları bir süre daha beklemek zorunda. Diriliş Ertuğrul'un haftaya çarşamba yayınlanacağını umanlar yine bir hüsranla karşılaştı. Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek hafta da ekrana gelmeyecek. TRT 1'in gelecek haftaki yayın akışında çarşamba günü "Mehmetçik Kutlu Zafer" yer aldı.

KADROSUNA YILDIZ İSİMLER DAHİL OLDU

KadrosunaHande Soral, Kimya Gökçe Aytaç, Ünal Silver gibi bir çok yıldız ismi dahil eden dizinin yeni bölümlerinin ise Kasım ayının ilk haftasında yayınlanmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Yeni sezonda hikayenin tamamen değişeceği ve zaman atlaması yaşanacak olan Diriliş Ertuğrul'da, Ertuğrul Bey yaşlanmış olarak ekrana gelecek. Platosu tamamen yenilenen Diriliş Ertuğrul yeni sezonda, son yaşananlardan 15 yıl sonrası anlatılacak

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.

